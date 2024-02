Marta Pombo se sincera sobre su anterior relación con Luis Giménez: "No me veía nada mujer, nada atractiva, nada especial"

La vida de Marta Pombo ha dado un giro radical en los últimos tres años. La influencer ha conseguido adaptarse a las redes sociales, a ser madre y a hablar más libremente de sus sentimientos.

Con la llegada de la segunda temporada de Pombo, la hermana de María confiesa que le importa "normalizar" lo cotidiano en su perfil de Instagram.

"Todo es tan irreal que prefiero darle voz a las cosas que nos pasan a diario, y que son normales y que nos construyen, que son buenas", ha declarado en una entrevista con Glamour, donde se ha sincerado sobre su primer matrimonio con Luis Giménez.

Marta se separó de su exmarido en 2021, tras dos años de matrimonio y unos meses de "cuadro depresivo" en los que su cabeza "explotó". "En ese momento me costó muchísimo [hablar de la ruptura], fue muy duro porque yo quería vivirlo en paz y no estar en el foco mediático y que se hablase de cómo me estaba sintiendo", ha recordado.

"Ahora no me importa hablar de ello", ha añadido. Por eso, ha comparado contenta las dos relaciones. Actualmente, está casada con Luis Zamalloa y tienen una hija en común, Matilda.

"Cuando rompí con mi ex sentí que se me acababa el mundo porque yo era una persona que estaba acostumbrada a un tipo de vida, pero es que llegó un vasco maravilloso", ha continuado, muy feliz.

"Yo estaba hecha un pañuelo. No me veía nada mujer, nada atractiva, nada especial, y él vio en mí lo que ni siquiera yo veía, y eso me ha dado una seguridad en mí misma que siento que me como el mundo a su lado, ha confesado, alabando la relación que tienen, a la que estaban "100%" destinados.

En octubre de 2023 volvió a pasar por el altar en una emotiva ceremonia de la que ahora se verán todos los detalles en la segunda temporada de la serie documental que sigue a toda su familia, que se estrena el próximo 23 de febrero en Prime Video.