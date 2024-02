Los abogados de Luis Lorenzo, que será juzgado por aislar a su tía política, recuerdan que el delito de homicidio está sobreseído

Los abogados del actor Luis Lorenzo y de su mujer, Arancha Palomino, han emitido un comunicado en el que responden a la decisión de una jueza de llevar al banquillo a la pareja por aislar e incomunicar a la tía política de ella, María Isabel, que murió en circunstancias que la justicia está investigando para determinar responsabilidades.

Los letrados de Lorenzo y Palomino recuerdan en su escrito que "el delito de homicidio o asesinato por el que venían siendo investigados don Luis Lorenzo y doña Arancha Palomino había decaído, se había sobreseído, siendo este el único delito por el que se les investigaba dicho sea de paso".

Insiste la nota en que "a día de hoy mis clientes no están acusados por delito alguno, toda vez que no se ha dictado hasta la fecha Auto de apertura de Juicio Oral, encontrándose en una situación transitoria como investigados por una serie de delitos que ni el Juzgado, ni el Ministerio Fisca! ni la propia acusación particular puede determinar, lo que motivó los recursos de apelación pendientes de resolución tanto de la defensa como de la acusación particular frente al ya referido Auto de fecha 10 de noviembre de 2023".

Antes de que se cerrara la investigación, el abogado de los investigados solicitó a la magistrada la devolución de parte del dinero intervenido en uno de los registros de la vivienda de Rivas, que ascendía a 142.000 euros. Lo reclamó con la finalidad de que pudiera hacer frente a gastos fundamentales para el sostenimiento indispensable de la familia.

Ahora, hacen particular énfasis los letrados en el hecho de que la jueza que llevan las diligencias no quieran devolver ese dinero, alegando que no está claro su origen.

"Siendo dicho dinero completamente licito y estando meridianamente justifica su trazabilidad, procedente el mismo de la cancelación de unos fondos de inversión titularidad del Sr. Lorenzo".

Los abogados abundan también en que "los propios informes forenses que sentenciaban la ausencia de etiología homicida en la causa de la muerte de dicha señora, al mismo tiempo determinaban que dicha persona no presentaba signo alguno de malos tratos ni de lesiones, y por el contrario, se dejaba constancia de que dicha señora en el momento de su fallecimiento seguía estrictamente la pauta médica y farmacológica que tenía prevista".