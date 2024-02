Garzón renuncia a fichar por la consultora de José Blanco por la "incomprensión" de sus compañeros de Sumar e IU: "Duele"

El exministro de Consumo y exlíder de IU, Alberto Garzón, ha anunciado que renuncia a incorporarse a la consultora Acento, que dirigen los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), ante la "incomprensión" que ha generado su inminente fichaje en su espacio político.

Garzón publicó un comunicado en Twitter apenas unas horas después de que se conociera su inminente fichaje por la consultora para anunciar su renuncia y detallar que toma la decisión para no dañar a las organizaciones políticas a las que "tanto tiempo y energía" ha dedicado. "La impresión general, según me confirmaron diferentes dirigentes políticos, era que se trataba de una decisión que afectaría negativamente a las organizaciones del espacio político", señala el exdirigente en la misiva.

Tras la incomprensión suscitada en el espacio político, y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto.



Esta es mi comunicación al respecto: pic.twitter.com/OLZutzBQkG — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) February 14, 2024

"No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros de militancia en su necesaria misión de lograr el mejor resultado posible en las futuras convocatorias electorales. Siempre he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal y considero que debe seguir siendo así", señala Garzón, que no obstante también se muestra dolido con su propio espacio. "La izquierda tiene que reflexionar sobre cómo trata a los hombres y las mujeres que dedican su tiempo, su energía, y su vida, a los proyectos colectivos", plantea.

"Lo dije al abandonar la primera línea de la política, y lo pienso más si cabe un día como hoy: si algo he aprendido es que la política es una trituradora de personas", continúa Garzón, que asegura que la izquierda en la que cree "no debería reproducir esas prácticas que expulsan a más gente de la que integran". "La izquierda en la que yo creo es menos prejuiciosa e inquisitorial, es más heterodoxa y humana y, sobre todo, tiene una concepción del Estado y de la política donde lo importante no es el lucimiento personal en términos de pureza izquierdista, sino tener más influencia en todos los espacios posibles", espeta.

El exdirigente de IU y de Sumar, además de insinuar que ha recibido algún toque de atención de sus antiguos partidos para que no aceptara el puesto, también expresa su "frustración" por no poder incorporarse a la consultora para "asesorar a entidades de la sociedad civil en materias como la ecología, la economía, los retos del futuro y el análisis político y legislativo". "Duele que, tras tantos años dejándome la salud por un proyecto colectivo, y empleando tantas horas en agotadoras disputas internas, sienta que las dinámicas tóxicas que nunca compartí todavía me persigan incluso ahora que estoy fuera de la política formal. Pero este es el estado político y emocional en el que se encuentra la izquierda", critica.

El fichaje de Garzón no se había terminado de materializar, puesto que estaba pendiente de recibir el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, un organismo que precisamente debe vigilar que el exministro no fuera a encargarse de ninguna área en la que haya podido influir políticamente durante su desempeño como cargo público. De haber fichado finalmente por Acento, Garzón hubiera engrosado las filas de un equipo en el que hay otros ex altos cargos socialistas, como el exministro de Trabajo Valeriano Gómez o la exeurodiputada Elena Valenciano, y también del PP, como el ex secretario de Estado José María Lassalle.

Garzón abandonó su última responsabilidad política el pasado noviembre, cuando renunció a seguir liderando IU, un puesto que ocupaba desde el año 2015. Antes, en junio, había ya descartado entrar en las listas electorales de Sumar para las elecciones generales. En su carta de despedida a los militantes, el exministro aseguró que se trataba de una decisión "muy meditada" y que "formaba parte de la hoja de ruta" que personalmente asumió hace tiempo.