El municipio de Valencia donde más se ha encarecido el precio del metro cuadrado para comprar un piso

El precio de la vivienda no da tregua a los españoles. El metro cuadrado no ha dejado de subir en los últimos meses. En enero, alcanzó los 2.049 euros de media nacional, un 8,2% más que hace un año. Así lo refleja un informe elaborado por Idealista, donde se muestra la evolución del precio de venta en los últimos cinco años. Este incremento que está sufriendo el mercado inmobiliario está provocando que muchas familias no puedan comprarse un piso, ya que supone un importante desembolso de dinero.

La subida de precios también se ha notado en la Comunidad Valenciana, donde el metro cuadrado ha incrementado un 11,3% su valor hasta alcanzar los 1.794 euros de media. La única provincia valenciana que supera esta cifra autonómica es Alicante, cuyo metro cuadrado ha alcanzado los 2.077 euros. Además, es la que más ha incrementado su precio: un 11% en el último año.

La provincia de Valencia, por su parte, ha sufrido un aumento de los precios similar. El metro cuadrado se ha encarecido un 10,7% hasta los 1.411 euros de media. Le sigue Castellón, que es la más barata y la que menos ha subido el precio de la vivienda en el último año. El metro cuadrado cuesta 1.221 euros, un 8,7% más que en enero de 2023.

El municipio donde más se han encarecido los pisos

Este incremento de la vivienda también se ha podido ver en los diferentes municipios de Valencia. El que más lo ha notado es Playa Puig —el más caro de la provincia—, donde han subido un 28,3% hasta colocarse en los 2.838 euros de media. En Bétera, los precios han aumentado un 23,7% en el último año y el metro cuadrado cuesta 1.813 euros. Le sigue Náquera, con una subida de 21,5% y 1,433 euros por metro cuadrado.

Aun así, estos no son los más caros de la provincia —salvo Playa Puig—. El Saler o la ciudad de Valencia son los lugares con precios más altos para comprar un piso. En el primero, el metro cuadrado se coloca en los 2.488 euros, un 4,4% más barato que hace un año. En Valencia ciudad, el metro cuadrado se ha encarecido un 13,5% hasta colocarse en los 2.317 euros de media.