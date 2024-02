Steisy enseña la cara de su hija Athenea en una ecografía 5D: "Tengo una conexión muy especial con ella"

Steisy, quien se diera a conocer como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa, está a punto de conocer a su hija. La joven está ya de siete meses y no puede ocultar lo feliz que está por verle la cara a la pequeña Athenea y así lo ha mostrado a través de su canal de mtmad.

"La conexión que tengo con ella no la tiene nadie. Sé cuando está despierta, cuando está ausente. Soy capaz cuando la niña está cómoda o incómoda", ha asegurado la futura madre en su vídeo. Ante lo desarrollado que ya está su embarazo, la influencer ha ido al médico para volver a hacerse una ecografía.

Así, han descubierto cómo está colocada la pequeña para saber si está colocada su hija. Tumbada en la camilla, Steisy ha podido verle por primera vez la cara a la niña poco después de confirmar que todo está ya casi listo para el gran día. "Se ha colocado la tía, es como yo la primera en todo", ha comentado entre risas la futura madre.

A través de una ecografía 5D, su médico ha podido mostrarle algunos de los detalles del bebé. Aunque tenía la mano delante del rostro, se han podido ver claramente la nariz de la pequeña y la boca. "La niña es Pablo", ha asegurado la madre.

"Tengo yo un bebé perfecto. ¿Cómo he hecho yo eso?", se ha preguntado la que fuera concursante de Supervivientes al ver a su hija. La andaluza no puede evitar estar "muerta de los nervios" por conocer a su futura hija, aunque se apena de no encontrar parecidos entre ella y su hija: "Es idéntica a Pablo".

"Parece un señor mayor", ha bromeado el padre al verle la cara. "La boca es mia", ha asegurado ella. Pero lo que Pablo sí que tiene claro es que aunque no se parezca físicamente la "mala folla" sí que será de su madre.