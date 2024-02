Ferran Berenguer, responsable de agricultura ecológica en Unió de Pagesos: "Las subvenciones no solucionan el problema"

Los agricultores catalanes volvieron a salir a las carreteras este martes para reclamar por octavo día el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, la ampliación de las ayudas al sector, la revisión del Plan Estratégico de la PAC y el control de las importaciones de países que no forman parte de la Unión Europea.

Durante la jornada de protesta, convocada por Unió de Pagesos, más de 1.000 tractores y 2.000 personas se movilizaron hasta los accesos del puerto de Tarragona y Mercabarna –puntos claves en la distribución de productos- para protestar. Además, también bloquearon varias carreteras como la AP-7 a la altura de Pontós y la C-17 en Gurb.

Entre los manifestantes estuvo Ferran Berenguer, responsable nacional de agricultura ecológica del sindicato Unió de Pagesos, que atendió a 20minutos.es para explicar la situación en el sector agrario.

Miles de tractores colapsaron este martes decenas de carreteras en Cataluña y los accesos a Mercabarna y al puerto de Tarragona. ¿Qué se estuvo reclamando?La aplicación efectiva de la Ley de Cadena Alimentaria (recoge que cada operador de la cadena alimentaria tiene que pagar al operador anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido) no está siendo efectiva. Faltan cosas... y si no hay voluntad política para que tengan consecuencias y se regulen efectivamente las relaciones contractuales entre la distribución y los productores, pues al final, por mucho que haya una ley, no funciona. Ya lleva tiempo aprobada y no resuelve el problema y eso es competencia de Madrid.

También ha dicho que trabajará en la simplificación de los procedimientos que se tengan que hacer mediante la Generalitat...Bueno, es que hay una saturación de documentación... se exige más que en cualquier otro sector. Nosotros estamos abiertos a que miren lo que tengan que mirar, pero que no nos fusilen con burocracia duplicada y triplicada. Es que exageran. No pedimos tanto y aquí lo ponen especialmente complicado. Que lo simplifiquen es lo mínimo que se tiene que pedir.

¿Y las subvenciones no ayudan?Hay mucha exigencia y no hay precio; hay subvenciones, pero las subvenciones no solucionan el problema porque no se resuelve el precio de venta. Las subvenciones son para cubrir algún sobrecoste, pero si al final el precio no corresponde con lo que cuesta, es imposible salir.