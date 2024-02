La valla mortal de Ceuta, las salas de Barajas, el narco de Barbate… todas las polémicas por las que se exigió (en vano) el cese de Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no se plantea dimitir tras los dos asesinatos de guardias civiles en Barbate (Cádiz). Es su respuesta a la petición de cese que han pedido PP, Vox, y Podemos.

Marlaska ha desligado la muerte de los agentes de la falta de medios y efectivos policiales que denuncian asociaciones del Instituto Armado y sindicatos de la Policía Nacional. "No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales, realizados durante estos cinco años", dijo este lunes.

Horas antes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió al ministro que dimitiera o que, si no, lo cesara el presidente del Gobierno, "por un mínimo de decoro y respeto". Es la enésima vez que los populares piden la dimisión de Marlaska, que es ministro de Interior desde junio de 2018. Esos casi cuatro años, el PP los resume en una lista de quince "despropósitos".

Los de Feijoó volverán a reprobar su gestión en el Congreso. Para ello, tienen preparada una lista con una quincena de sus "despropósitos" como ministro de Interior, tal y como ha podido saber 20minutos. Así, los populares harán lectura, de forma cronológica, de todas las polémicas que han sucedido bajo su mando desde la legislatura pasada y por las que exigirán su dimisión inmediata.

Una vez reprobado: la valla de Melilla

Fernando Grande-Marlaska acumula 23 solicitudes de reprobación, la mayor cifra que existe entre los ministros del Gobierno. Pero sólo una de esas peticiones ha salido adelante desde que es ministro (en junio se cumplirán 6 años). Es ya el responsable del Ministerio de Interior más longevo. Lejos quedan los tiempos en que Marlaska fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Fue en 2013.

El 9 de febrero de 2023, a iniciativa del PP, el ministro fue reprobado por el Congreso de los Diputados por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla de junio del año anterior. Fueron 173 votos a favor y 160, en contra. Junto al PP, votaron también a favor de la reprobación Vox, Ciudadanos, ERC, Junts y BNG (PNV y EH Bildu se abstuvieron). Según los populares, Marlaska "ocultó información y mintió sobre salto en la valla de Melilla en el que murieron 20 personas".

Por la masacre de Melilla, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso ya había pedido en 2022 una investigación en el Congreso y Más Madrid la dimisión de Marlaska. Podemos lo hizo incluso en el Parlamento Europeo. El eurodiputado Miguel Urbán calificó lo ocurrido de "matanza" que no podía "quedar impune".

También Esquerra Republicana. En noviembre de 2022, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, consideró que el ministro del Interior debía dimitir por la tragedia de Melilla, por mantenerse en la "mentira y la falacia".

Los presos de ETA

El PP reprocha a Marlaska que "completara" el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco "a petición de Bildu" y su "inacción" ante los homenajes a etarras y su negativa a prohibirlos por ley como exige el Partido Popular. Con Marlaska como ministro se trasladó a prisiones vascas a 43 presos de ETA. La medida se llevó a cabo bajo validación del Tribunal Supremo.

Por aquellos hechos, también Vox pidió la dimisión del titular de Interior. Este partido presentó en el Congreso una proposición no de ley en la que pedía reprobar a Marlaska al entender que los traslados de presos etarras se habían llevado a cabo tras "pactar" esos movimientos con EH Bildu y su entorno.

En el contexto vasco, los de Feijóo afean al ministro de Interior que permitiera a Bildu y a ERC entrar en la Comisión de Secretos Oficiales "como contrapartida en negociaciones". También que en 2020 quitara las competencias de Tráfico la Guardia Civil en Navarra.

Los menores devueltos de Ceuta a Marruecos

El PP censura al ministro porque en agosto de 2021 devolvió de forma "ilegal", según el Tribunal Supremo, a menores migrantes de Ceuta a Marruecos. Las devoluciones de menores se sucedieron en agosto de 2021 tras la llegada de 12.000 migrantes provenientes de Marruecos en mayo del mismo año.

El Supremo apreció en las devoluciones una "violación de la integridad física y moral de los menores". Además, no se ajustaron a la ley de extranjería ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos ni a la Convención de los Derecho del Niño.

El pasado enero, Grande-Marlaska volvió a defender lo hecho. Desde el Congreso dijo que las devoluciones se llevaron a cabo con "el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor". La diputada popular Ana Belén Vázquez se ha referido al ministro del Interior como "el más condenado de España".

Grande-Marlaska, de juez a ministro

Nacido el 26 de julio de 1962 en Bilbao, Grande-Marlaska finalizó sus estudios de Derecho Licenciado Económico por la Universidad de Deusto en 1985 y sólo tres años después ocupó su primer destino como juez en la localidad cántabra de Santoña. En 1999, con sólo 37 años, se incorporó a la Audiencia Provincial de Vizcaya, donde permaneció hasta 2003 y llegó a ser presidente.



Entró en la Audiencia Nacional en abril de 2004 como sustituto de Guillermo Ruiz Polanco. Ocupó temporalmente la plaza de Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5. En 2012 fue nombrado presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. A finales de 2013 fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular, por el Senado.



En 2018, Pedro Sánchez le eligió para dirigir el Ministerio de Interior. En junio cumplirá 6 años como ministro, el más longevo de la democracia en este departamento.

Además, en su lista de agravios, el PP va a recordar la crisis migratoria que vive Canarias desde hace meses sin que el Gobierno, según Génova, actúe "decididamente". En eso ha estado de acuerdo en más de una ocasión Podemos, que ya en 2020 pidió la dimisión de Marlaska después de que la Policía facilitara la salida de más de 200 inmigrantes del muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, sin un lugar donde ir.

Pérez de los Cobos

El partido de Nuñez Feijóo reprocha a Marlaska que destituyera al coronel Diego Pérez de los Cobos en la Jefatura de la Comandancia en Madrid, cuando subordinados suyos investigaban la posible conexión entre las manifestaciones del 8-M y el inicio de contagios de Covid-19. El ministro alegó "falta de confianza" y, luego, el Supremo anuló la decisión.

Ciudadanos estuvo entonces de acuerdo en que Marlaska debía dimitir tras la destitución de Pérez de los Cobos. Su entonces portavoz parlamentario, Edmundo Bal, aseguró que el ministro debía irse y "debería darle vergüenza el inmenso daño" que estaba causando a las instituciones.

Grande-Marlaska también tuvo que gestionar el cese de María Gámez como directora de la Guardia Civil, decisión que también estuvo rodeada de críticas.

El caso Pegasus

Pero las peticiones de dimisión del ministro del Interior no han llegado, ya hemos visto, solo del PP. En de 2023, ERC, Junts per Catalunya y la Cup acusaron al Gobierno de "obstruir" la labor de la delegación de eurodiputados miembros de la Comisión de investigación sobre Pegasus en la Eurocámara. Y así, exigieron la dimisión de Grande-Marlaska, pero también de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los escoltas de Podemos

Los populares aseguran que en 2021 Marlaska ocultó en plena campaña electoral en Madrid "que dos escoltas de Podemos lideraron protestas contra Vox". El partido de ultraderecha abrió la precampaña en la conocida como 'Plaza Roja' del barrio madrileño de Vallecas.

Varias personas aparecieron para boicotear el acto bajo el grito de "fuera fascistas de nuestros barrios". La jornada acabó con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional. El PP acusa al ministro del Interior de no haber garantizado la protección suficiente durante el acto.

Cataluña, la Guardia Civil y los Mossos

Durante la pandemia, según el PP, Marlaska "permitió" que la Generalitat discriminara a policías, bomberos y guardias civiles en el proceso de vacunación en la pandemia con respecto a los Mossos d’Esquadra, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los sindicatos policiales reprochan al ministro las cesiones de competencias en beneficio de los Mossos y de la Ertzaintza (en el País Vasco), así como la salida de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra.

En el contexto catalán, los populares reprochan al ministro que en 2019 ofreciera "como moneda de cambio" a ERC para la investidura "una purga" en la Guardia Civil en Cataluña.

El caos de las salas de Barajas

Uno de los asuntos más recientes que ha puesto en entredicho la labor del ministro es el de la salas del Aeropuerto de Barajas a las que llegan los migrantes que aterrizan en Madrid. Son personas que aprovechan su escala en España para pedir asilo en el aeropuerto y se encuentran chinches, cucarachas y hacinamiento. Las condiciones eran deplorables pese a que tres juzgados de Madrid ya habín exigido a Interior medidas urgentes.

Cruz Roja renunció a trabajar en Barajas ante el caos existente. Los sindicatos policiales denunciaron la situación de insalubridad en la que se encontraban los inmigrantes solicitantes de asilo. El PP pidió la dimisión de Marlaska una vez más. El ministro dijo que había sido "una circunstancia extraordinaria y excepcional por cuestiones muy concretas" y que ya estaba resuelta.

La falsa agresión homófoba

La lista de reproches del PP incluye que en 2021 Marlaska "utilizara contra la oposición" una supuesta agresión homófoba que acabó resultando falsa. En aquel entonces, el ministro acusó a los populares de alimentar discursos de odio.

En aquel caso, Vox también pidió la dimisión de titular de Interior. "No vamos a permitir que se asocie tener una opinión libre con la violencia. Pedimos que dimita el señor Marlaska porque es la segunda vez que lo hace y eso es muy grave y suficiente para que lo haga", declaró Iván Espinosa de los Monteros en septiembre de 2021.

Finalmente, el partido de Feijóo ha pedido su dimisión por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate. Además de por el hecho en si, le critican por la supuesta orden que habrían recibido las comandancias de la Benemérita en las que se pide que declinen cualquier invitación a homenajear a los asesinados en ese puerto gaditano.