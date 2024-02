Tu horóscopo diario: martes 13 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 13 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Problemas o retos que has de resolver solo, sin poder contar con la ayuda de otros o con algún golpe de suerte. El día va a ser favorable y saldrás airoso de las dificultades y desafíos, pero no podrás evitar sentirte un poco decepcionado o melancólico al sentir que te han dejado solo ante unos riesgos que afectaban a otros.

Tauro

La influencia de Marte y Plutón gobernando tu destino profesional te llevará a obtener victorias sobre tus competidores o por medio de iniciativas más audaces de lo que tienes por costumbre. Lo importante es que hoy será un buen día para ti y que la ayuda de Júpiter va a hacer que tus esfuerzos te lleven a la victoria final.

Géminis

Gracias a la influencia favorable de Marte se inicia para ti una época de varias semanas en las que tendrás éxitos profesionales y financieros logrados mediante abundante lucha e iniciativas arriesgadas. Por otro lado, también vas a gozar de una intuición mayor de lo habitual. Es un buen momento para los asuntos mundanos.

Cáncer

La influencia de Marte no solo estimulará tu agresividad, sino que también te va a dar fuerzas para sobreponerte con éxito a tus miedos y sentimientos de vulnerabilidad internos, también para afrontar luchas y retos a los que hasta ahora no te habías atrevido. Es muy favorable para ti, pero no todo lo cómoda que desearías.

Leo

Hoy te espera un día un poco difícil, aunque de carácter más bien transitorio. Te encontrarás más luchas y dificultades de las que esperabas, sobre todo en el trabajo y asuntos materiales, pero también el entorno familiar o la pareja te podrían sacar un poco de quicio. Debes considerarlo solo una pequeña tormenta de verano.

Virgo

La poderosa energía de Marte, dominante en estos momentos, te hará ver claramente que si quieres llevar a la realidad esos sueños que escondes en el fondo de tu corazón, no te queda más remedio que exponerte y arriesgar. Por muy grande que sean tu inteligencia y cualidades, ningún sueño se conquista sin correr riesgos.

Libra

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros a lo largo del día de hoy, especialmente en relación con el bienestar y la paz interior. Hoy, más que en otros momentos, te sentirás arropado por tus seres queridos, pareja, amigos íntimos o tus familiares más cercanos. Solución favorable de problemas y preocupaciones.

Escorpio

Hoy te espera un día más batallador que los anteriores en relación con tus asuntos de trabajo o financieros. Estás en un buen momento y el éxito, antes o después, está asegurado, solo que esta vez te tomarás las cosas de un modo más apasionado o con más impaciencia. Tendrás que luchar por algo que ya creías haber conseguido.

Sagitario

La suerte, el éxito o la paz vienen desde lugares muy lejanos o están relacionados con largos viajes al extranjero, o personas que vienen a tu vida desde muy lejos. Esto siempre es así en tu destino, pero hoy, o a lo largo de esta semana, vas a tener una demostración bien clara de que tu destino y tu suerte funcionan de este modo.

Capricornio

Debes esforzarte en evitar las discusiones y los conflictos, sobre todo en el trabajo, porque no te convienen y hasta incluso te podrían arruinar grandes esfuerzos que has estado realizando durante mucho tiempo. Si te hacen una injusticia no te dejes llevar por los impulsos, pues tú eres mucho más peligro cuando actúas en frío.

Acuario

Marte hará hoy su entrada en tu signo, mucho más potenciado por la energía de Plutón, con el que se unirá. A partir de hoy se abre un gran momento para que, mediante lucha y asumiendo riesgos, logres al fin aquellos objetivos que estás convencido de merecer. Es el momento de arriesgarte y luchar para que la vida te dé tu sitio.

Piscis

La influencia dominante de Marte te va a dar fuerza para romper con un pasado, o con un orden de cosas, que no te convenía e incluso te estaba utilizando o esclavizando. Es el momento de luchar por tu libertad o ir en busca de tu verdadero destino y no debes dejar que ningún temor te aparte de la meta. La suerte estará contigo.