Una novela sobre Juana de Arco, una portada hecha con inteligencia artificial y el boicot de varias librerías: el último culebrón editorial

La novela histórica Juana de Arco, de la escritora asiático-estadounidense Katherine J. Chen, publicada previamente en EE UU con notable éxito, es una de las grandes apuestas de la editorial Destino este año.

La trama, que ha utilizado episodios de abusos sufridos por la propia autora para trazar un paralelismo con la protagonista histórica, es impecable, como la propia vida de esta heroína francesa que murió en la hoguera por hereje (y por feminista) en 1431.

Pero su evidente interés editorial se ha visto inmerso en un cruce de acusaciones ajenas al texto. En pleno boom del debate sobre el buen uso de la inteligencia artificial, varios ilustradores han denunciado que su portada (llena de errores tipográficos, según aprecian) se ha hecho mediante este recurso, suplantando la figura del dibujante.

La polémica portada, donde lo más llamativo es un cabello cruzado sobre la frente de la heroína. DESTINO

En concreto, David López, un reconocido artista de cómics, denunció hace unos días que la ilustración presentaba anomalías anatómicas y que su utilización amenaza el trabajo humano. Para ello señalaba ocho detalles precisos, como el cabello que le cruza la cara a Juana y los 'materiales' de la armadura, de distinta textura, así como los personajes de fondo, poco precisos.

La consecuencia más inmediata de esta denuncia, a la que se han sumado otros profesionales de la ilustración, ha sido que diversas librerías de todo el país han retirado de sus estanterías este título como medida de protesta. Según algunas fuentes, como la página todostulibros.com, no figura entre los 80 más vendidos en España en las últimas semanas.

El área editorial de Planeta (grupo al que pertenece Destino) ha hecho llegar un comunicado en el que niega que la portada se haya hecho mediante IA: " La inmensa mayoría de nuestras cubiertas se elaboran con medios y talento creativo tradicional, de ahí que seamos sensibles a la inquietud que genera el uso de nuevas tecnologías"

Portada del libro en cuestión editado en EE UU. CEDIDA

Prosigue la nota diciendo: "Estamos siempre atentos a la innovación tecnológica para mejorar nuestros procesos. La portada la ha hecho un diseñador de nuestro equipo, utilizando programas de diseño habituales, como Illustrator o Photoshop, que ya contienen desde hace tiempo utilidades de IA"

Y concluye subrayando que "detrás de todas nuestras portadas hay y habrá siempre un equipo humano de diseñadores y editores que trabajan y supervisan las ideas, concepción y ejecución de las cubiertas. De hecho, el departamento de Arte y Diseño del Área Editorial está formado por más de treinta profesionales, un equipo que está previsto que tenga nuevas incorporaciones durante 2024".

La editorial no da respuesta, sin embargo, a cuestiones como si este hecho ha perjudicado sus ventas, si han pensado retirar la tirada y elaborar una nueva partida y cuál es el número de librerías que han quitado sus ejemplares del escaparate.

Chen ha dicho en relación con su propio libro que le gusta la imagen de la mujer joven que aparece, por "su inocencia, aunque emana inteligencia y confianza con su postura". Y no cree que la IA "vaya a suplantar la visión artística de un personaje histórico y tan legendario como el de Juana. Igual se está exagerando un pelín", ha dicho en entrevistas realizadas con distintos medios españoles por videoconferencia.

La polémica no se queda aquí. El sector librero que renuncia a vender este título asegura que rechazará todos aquellos, cuya imagen se haya hecho por medio de la IA, con el fin de garantizar la integridad de un oficio al que se dedican muchas personas con no poco esfuerzo.

La novela, elogiada por autores como la canadiense Margaret Atwood y por periódicos como The New York Times y The Guardian, será llevada al cine.