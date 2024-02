Los barones salen a cerrar filas con Feijóo tras la polémica sobre el indulto con condiciones a Puigdemont

Altos dirigentes del PP buscan cerrar la polémica generada desde la cúpula del partido el pasado fin de semana. Después de que fuentes de Génova admitieran que el equipo de Alberto Núñez Feijóo estudió durante un día la amnistía al prófugo Carles Puigdemont antes de desecharla al considerarla inconstitucional y que, en cambio, podría haber barajado el indulto a cambio de que se entregara a la Justicia y otras hipotéticas e improbables condiciones, varios barones niegan la mayor. Todos ellos aseguran que ambas concesiones nunca estuvieron encima de la mesa, tal y como ha asegurado el propio presidente del PP tras varias publicaciones en medios, entre ellos 20minutos. "Dije y digo no a la amnistía y los indultos porque no se dan las condiciones", insistió el domingo.

Los primeros en significarse han sido los presidentes autonómicos de las grandes mayorías. Tanto la madrileña Isabel Díaz Ayuso como el andaluz Juanma Moreno han apoyado la versión de su líder, que en cinco días se juega la Xunta de Galicia. "Yo he oído a Feijóo decir exactamente lo mismo: no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán", ha señalado Ayuso en Telecinco.

Para la madrileña, la dirección nacional del PP no ha virado su postura con respecto a Junts, pese a que dichas declaraciones —sobre el indulto condicionado, estudiar la amnistía 24 horas y ver difícil probar su conexión con el terrorismo— se dieran después de que Puigdemont emitiera una carta en la que amenaza a Feijóo de revelar sus conversaciones en el contexto de su investidura. Ayuso ha exhibido músculo con el líder de su partido confirmando que con Junts no iría "ni a la vuelta de la esquina".

En esta línea se ha movido Juanma Moreno, quien ha recordado que de haber aceptado las exigencias de Puigdemont, ahora Feijóo sería presidente. "Lo que pidió Puigdemont al PSOE y al PP era amnistía e indulto. Y el señor Feijóo se ha negado rotundamente a ello siempre, siempre y, por tanto, no hay ningún tipo de género de dudas". Al igual que la presidenta madrileña, el andaluz ha criticado que Vox se sume al PSOE hacer campaña contra ellos a cinco seis de las elecciones.

El portavoz del Congreso, Miguel Tellado, ha ido un paso más allá acusando a los medios de comunicación de haber "sacado de contexto" las palabras provenientes de la cúpula del PP. En este sentido, Tellado asegura que "el PSOE se ha lanzado a una campaña orquestada por determinados medios para decir lo que no es y demostrara cierto contacto entre PP y el independentismo catalán cuando no lo hay y no lo ha habido", en referencia a posibles negociaciones para una amnistía o indulto".

El barón valenciano también ha salido en defensa de su líder. Como Ayuso, Carlos Mazón cree que el PP no ha cambiado su postura con respecto a Junts: "No hay posibilidad alguna de chantaje con el Partido Popular de por medio". "La posición del Partido Popular es la de siempre, la que ayer volvió a ratificar por enésima vez el presidente Feijóo, la que volvió a decir en su sesión de investidura, la que volvió a ratificar a la sesión de investidura de Pedro Sánchez".

Aquellos populares que han defendido en público a Feijóo, han ligado esta polémica con el interés electoral de la izquierda de cara a las elecciones gallegas del próximo domingo, 18 de febrero. "Es una polémica artificial, una polémica que se está intentando aprovechar por quien es presidente del Gobierno gracias a los votos de un prófugo de la justicia, a quien se ha entregado total y absolutamente, a quien ha entregado la gobernabilidad de España y que se agarra esto", ha señalado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.