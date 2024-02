Las obras de reforma de la ronda de Sant Antoni de Barcelona empiezan a afectar a los comercios: "La gente evita pasar por aquí"

Tras más de un mes de obras, los comercios de la ronda de Sant Antoni de Barcelona empiezan a notar las consecuencias de los constantes trabajos en la vía para transformarla en un gran espacio pacificado. Con la calle vallada de punta a punta, los establecimientos ven como los peatones, incapaces de cruzar de una acera a otra, prefieren optar por otras rutas. “La gente evita pasar por aquí”, dice a 20minutos.es Lidia Sánchez, portavoz de la asociación de comerciantes Som Sant Antoni.

El cambio de ruta de los vecinos provoca que muchos de ellos opten por otras tiendas a la hora de hacer la compra, afirman los comerciantes, y aseguran que lo han notado en sus negocios. “Se nota, está perjudicando a nivel económico”, dice a este diario Sara, responsable de una zapatería de la zona. Añade que no es solo el impedimento que muchos tienen a la hora de llegar hasta el establecimiento, sino también, “el ruido y el polvo” con el que tienen que tratar. Debido a todos estos factores, la clientela "baja", asegura Sara.

A pesar de que varios comerciantes señalan a este medio que están notando el descenso de clientes y menos facturación, no se atreven a dar una cifra de lo que están perdiendo, ya que dicen que es difícil calcularlo en época de rebajas.

Otro de los problemas con los que intentan trabajar es la falta de señalización. “Hay gente que me dice que se pierde. No encuentran los locales”, asegura a 20minutos Toni Olivella, portavoz de la Plataforma d'Afectats per la Llosa de Sant Antoni. Para solucionar este tipo de incidentes, varias organizaciones de comercios ubicados en la ronda han pedido al Ayuntamiento de Barcelona instalar en cada extremo de la obra unos paneles que señalicen los comercios de la calle. “Todavía no hemos tenido respuesta”, explica Olivella.

Lo que sí ha hecho el consistorio es instalar más iluminación y retirar las lonas que cubrían las obras, puesto que tanto comerciantes como vecinos señalaron que había aumentado la sensación de inseguridad. No obstante, piden más presencia policial, ya que creen que al ser un espacio con poca iluminación y por el que no pasa mucha gente, se convierte en un “caldo perfecto para que el que quiera hacer algo malo, lo haga”.

Desde que empezaron las obras, en enero de este año, solo ha habido un robo en una tienda de la zona. Sin embargo, Sara apunta que hay muchos intentos, pero añade que “no es por la obra, es por el barrio”.

En los próximos meses, varias asociaciones de comercios se reunirán con el Ayuntamiento para valorar la situación y las posibles medidas para compensar las pérdidas que ya están sufriendo.

16 meses de obras

Las obras pretenden convertir una parte de la ronda de Sant Antoni en una gran plaza con una plataforma única y pacificada. De esta manera, con la transformación, no se permitirá la circulación de vehículos con motor por la vía -excepto los de emergencia y los autobuses-, pero sí de bicicletas, siempre dando prioridad a los peatones.

Además de añadir un carril de bus al espacio, el proyecto también cuenta con la instalación de nuevas zonas de estancia y descanso, así como de sombra, parterres, zonas verdes y zonas de juego. Está previsto que la intervención, que cuenta con un presupuesto de 11,6 millones de euros, termine en 16 meses aproximadamente.