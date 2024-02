Críticas a una 'influencer' mexicana tras revelar que rompió una relación porque le regalaron el iPhone más barato

Dania Méndez es una famosa creadora de contenido mexicana, conocida por haber participado en realities como Acapulco Shore o La casa de los famosos. Además, también ha tenido sonadas relaciones públicas.

Aunque recientemente se la relacionó con Peso Pluma, entre 2019 y 2021 fue pareja de Lorduy, uno de los integrantes del grupo de Piso21. Con él mantuvo una bonita relación a distancia, hasta que rompieron a descubrir que le estaba siendo infiel.

No obstante, esta traición no fue lo único que desencadenó la separación. Poco antes de descubrir que había otra mujer involucrada, Méndez ha confesado que se enfadó tras no recibir un iPhone 14 Pro Max por Navidad.

Nadie nos preparó para este capítulo 😔💔



Influencer recuerda con tristeza que su ex le regaló un iPhone 14, no era el Pro, ni era Pro Max… era simplemente un iPhone 14 😮‍💨



pic.twitter.com/kEIwsgoudK — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 2, 2024

"Él me dijo que no me lo comprara yo y estuve esperando desde diciembre", relata en el pódcast UnTalFredo, enfadada: "Me dio el iPhone 14, ni Pro ni Pro Max y yo me quedé pensando".

"No es por lo material, es la acción porque el sí tenía el iPhone 14 Pro y yo siempre he usado el Max por mi trabajo, necesito pantallota para mis vídeos", ha explicado.

"Que me hubiera pedido dinero si no podía coger el más caro", se queja entonces: "Que me lo hubiera dicho que no había dinero para los dos. En ese momento me di cuenta de que no estaba en el lugar correcto".

Una realización que en redes sociales ha sido altamente criticada por materialista. Muchos se han burlado de Dania por posicionar esta historia como un relato triste y trágico de la relación, poniéndolo al mismo nivel de ser infiel.