El gran temor de la novia de Daniel Sancho: "La familia está viviendo un drama con esto"

El juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta tendrá lugar del 9 de abril al 3 de mayo. El mismo se celebrará en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) y contará con al menos 57 testigos entre todas las partes.

Mientras llega, nuevas noticias aparecen en relación al cocinero español, hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. La última, según contó Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, es que la novia de Sancho está muy preocupada porque el juez tailandés se está empeñando en que ella declare en el juicio, ya que tienen los mensajes y llamadas que se hacía con el chef, y consideran que su testimonio es clave e importante para el devenir del mismo.

"Todas las relaciones y evidentemente su exnovia es una testigo fundamental para esclarecer muchas de las cosas que pasaban en la vida de Daniel y ahí está la preocupación de la familia", detalló Cortázar.

A pesar de que podría declarar por videollamada, la familia no quiere, y más después de meses protegiendo a la joven para no ser identificada. "La familia de la exnovia de Daniel Sancho tiene una enorme preocupación. No se han dado datos de ella para mantener el anonimato, bastante drama está viviendo esta familia con esto", contó la periodista al programa de Antena 3.

Este viernes salió a la luz que Silvia Bronchalo, expareja de Rodolfo Sancho y madre de Daniel Sancho, había acudido a comisaria el día anterior para denunciar al actor por supuestamente insultarla y vejarla a través de mensajes de texto, tras haber retomado el contacto a través de conversaciones telefónicas desde que el cocinero fuera detenido en Tailandia.