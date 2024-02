María del Monte, tras la detención de su sobrino, Antonio Tejado: "Lo está pasando fatal"

La detención de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, en una operación contra una banda que se dedicaba a robar casas ha impactado mucho a la cantante, que se encuentra destrozada tras conocerse la noticia, según han avanzado desde el programa Fiesta de Telecinco.

El colaborador Omar Suárez ha trasladado lo que una fuente cercana a María del Monte le ha dicho sobre cómo se encuentra la cantante tras la detención de Tejado. "Lo está pasando fatal, para ella es una auténtica tragedia, porque quiere mucho a su sobrino", ha asegurado.

Asimismo, Del Monte "no quiere decir nada" mientras no se confirme que Tejado se encuentra o no detrás del asalto en su casa, perpetrado el pasado mes de agosto.

De hecho, fuentes de total solvencia han asegurado a 20minutos que Antonio Tejado visitó a su tía horas después del atraco y que se mostró muy afectado ante lo sucedido.

Al parecer, la Policía llevaba bastante tiempo siguiendo el rastro a esta banda. "La alarma saltó incluso antes del robo de María del Monte", ha apuntado, por su parte, la periodista Marisa Martín Blázquez. "Había un seguimiento muy pormenorizado, con escuchas, y es por lo que finalmente ha habido la detención", ha añadido la colaboradora de Fiesta.

Tejado ha sido uno de los ocho detenidos en el operativo que los agentes de las unidades de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla desarrolló este viernes en Sevilla capital y varios municipios.

Sobre esta operación, la comandancia detallaba en un comunicado que había actuado contra una "activa organización dedicada a robos con violencia e intimidación en interior de viviendas en la comarca del Aljarafe" y que se habían ejecutado unos once registros en Sevilla capital y en las localidades de Guillena y Brenes.