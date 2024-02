Así es la vida ha vuelto a tratar este viernes los rumores de crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y los colaboradores han enfocado el tema a que la hija de Isabel Preysler se haya quejado de la prensa en El Hormiguero.

Según Tamara, los medios se inventan muchas noticias sobre ella, y esta declaración ha crispado a algunos tertulianos del espacio de Telecinco, quienes han señalado la "doble moral" de la celebrity con la prensa, pues, cuando quiere, acude a ella para dar exclusivas.

No obstante, Sandra Barneda ha salido en defensa de Tamara Falcó y a su libertad en contestar y contar lo que quiera. "Lo que están haciendo es controlar sus tiempos para responder", ha explicado la presentadora de Así es la vida sobre la socialité y su marido.

"Tiene sus tiempos, y de la misma manera, si Tamara Falcó como persona no fuera rentable para la prensa no estaríais en cualquier presentación que hace o lo que sea", ha continuado argumentando la periodista.

Su opinión no ha convencido a Gema Fernández, quien le ha contestado a la presentadora con su punto de vista: "Lo que dices a nivel moral está muy bien, porque todo el mundo tiene derecho de hablar cuando quiera, pero en el caso de Tamara es su modus operandi".

Sandra Barneda apoya los tiempos de Tamara Falcó

En cuanto al silencio selectivo de la hija de Isabel Preysler, Barneda ha defendido: "Yo no me creo que Tamara diga que sí o que no dependiendo del programa que sea". "¿Todo este 'encabronamiento' que lleváis con Tamara falcó es porque no os ha contestado cuando queríais que os contestaran? Porque no lo entiendo", ha lanzado.

Avilés le ha señalado entonces a la presentadora que su malestar es porque la hija de Isabel Preysler "juega" con la prensa, pero Barneda no ha compartido esta opinión: "¿Por qué se tiene que parar cuando queréis que conteste?".

Gema Fernández han explicado que, gracias a los periodistas, puede conceder sus exclusivas y, por ende, debería estar más agradecida con la profesión. "No estoy de acuerdo. Estáis vendiendo a la prensa como si fuera una ONG", ha discrepado la presentadora.

Aunque algunos tertulianos la han intentado convencer de que la socialité se aprovecha de los medios cuando le conviene, la conductora de Así es la vida ha puesto por delante la libertad de Tamara Falcó para pronunciarse cuando quiera, y Carmen Borrego se ha sumado a la presentadora: "No todos los días se levanta una con el mismo humor y con las mismas ganas".

El copresentador, César Muñoz, le ha señalado a su compañera que "se ha enfadado mucho", y Sandra Barneda le ha contestado con una rotunda defensa de la colaboradora de El Hormiguero: "Me digáis lo que me digáis defiendo a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva. Me encantan como pareja. Y si tienen crisis o no ya lo dirán cuando les dé la gana, punto".