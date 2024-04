Energía solar sí, pero no a costa del entorno natural. Esta es la posición de algunos vecinos del este y sureste de la Comunidad de Madrid que se han movilizado para solicitar que se replantee la ubicación de los futuros proyectos fotovoltaicos. En total, a lo largo de la región se instalarán unas 10.000 hectáreas de placas, una superficie que equivale a la almendra central de la capital. Para asociaciones y ciudadanos, tendrá un impacto en la calidad de vida de estas zonas y acarreará la perdida de cultivos centenarios de olivos y almendros.

Unos 43 grandes proyectos fotovoltaicos con una potencia de 4.904 megavatios para autoconsumo están ya en marcha, en construcción o en desarrollo en 33 municipios de la región. Estas instalaciones se financian con fondos europeos destinados cambiar el modelo energético. Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior remarcan que la idea es "promover la transición hacia fuentes de energía más sostenibles en diversos sectores económicos de la región, abarcando la industria, la agricultura, los servicios". El Gobierno regional dispone de 272 millones de euros asignados por el Ejecutivo central. De este total, Madrid ha distribuido ya 136 millones de euros para planes fotovoltaicos.

En algunas de estas zonas, organizaciones vecinales han empezado a movilizarse para pedir que se replanteen los planes actuales y se busquen alternativas con un menor impacto ambiental. "Esto degradará el paisaje, cambiará el ecosistema y el sistema productivo de la zona", expone el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), Enrique Villalobos.

Junto a estas afecciones, también inciden en que la agricultura y la ganadería se verán perjudicadas, al impedir cultivar la tierra y limitar el tránsito del ganado a las zonas de pasto. "Cambiará el sistema productivo de estos municipios al talar olivos, almendros y dejar inutilizada la tierra y eso no tiene vuelta atrás", comenta Villalobos, quien califica estos planes como "extractivistas". Según expone, "generará poco beneficio económico para las zonas donde sitúan" al no redundar apenas en la creación de puestos de trabajo y debido a que las empresas se llevarán el 80% de los beneficios.

Madrid necesita ampliar su parque de renovables

La Comunidad de Madrid es uno de los centros de población que más energía consume. Para el director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso, la región tiene que hacer un esfuerzo para generar su propia potencia. En su opinión, las centrales fotovoltaicas son la mejor opción para ello, ya que no tienen impacto medioambiental y permiten sacarle un mayor rendimiento al suelo. "En estos emplazamientos no habrá presencia humana durante 25-30 años, lo que ayudará a renaturalizar el territorio y a la proliferación de la biodiversidad", comenta.

Desde la Unef proponen que estas infraestructuras se construyan con muros vegetales de especies autóctonas de la localidad, que se incluyan charcas de agua para la fauna y que no se empleen pesticidas y químicos para eliminar las hierbas: "Las ovejas y el pastoreo hacen esta tarea de manera más eficiente". En oposición a los planteamientos que hacen los vecinos, Donoso argumenta que estas instalaciones permitirán sacarle mayor rendimiento a este suelo, que no repercutirá solo en el empresario, sino también en el propietario y en el municipio a través de los impuestos que se generan.

Un equilibrio entre las fotovoltaicas y el urbanismo

El municipio de Mejorada del Campo es uno de los que albergará estas instalaciones. Desde la Asociación Vecinal Mejorada del Campo, José María Sendarrubia expresa que "además de modificar el paisaje, estas instalaciones se sitúan cerca de viviendas, lo que tendrá un impacto en la calidad de vida y para los agricultores. No se ha hecho de manera planificada".

Espacio afectado por la instalación fotovoltaica de Mejorada del Campo. Asociación Vecinal Mejorada del Campo

Entre las objeciones que plantean los vecinos, también está la afección a los futuros desarrollos urbanísticos. "Estas grandes plantas energéticas pueden llegar a impedir que el municipio siga desarrollándose, ya que la otra posible zona de expansión está protegida y no se puede edificar", detalla Sendarrubia. Sustituir el paisaje actual por cuadrículas de silicio también impedirá, según afirman, que la zona se use como ruta para andar o disfrutar de la naturaleza: "Ahora salen los almendros en flor, algunos centenarios, y estos paseos son agradables". Aunque no se oponen a las energías no contaminantes, rechazan que su uso afecte al medio natural y a la ubicación donde se ubican.

Otros municipios donde están proyectadas estas instalaciones son Colmenar de Oreja, Villaconejos, Valdilecha, Pozuelo del Rey, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Parla, Torres de la Alameda, Santorcaz, Griñón, Madrid, Cobeña, Paracuellos del Jarama, Ajalvir, Velilla de San Antón, Perales de Tajuña, Loeches, Anchuelo, Corpa, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Pezuelo de las Torres, Villalbilla, Moraleja de en medio, Torremocha del Jarama, Soto del Real, Arganda del Rey, Campo Real, Chinchón, Ambite, Belmonte de Tajo, Valverde de Alcalá. En conjunto ocuparán una superficie de 10.000 hectáreas, equivalente a la superficie de la almendra central de la capital.

Fomentar el autoconsumo

"Necesitamos proyectos fotovoltaicos que vayan en la línea del desarrollo sostenible para el territorio y sus habitantes, la protección de los hábitats naturales, tierras de cultivo y los pueblos que son garantes de un patrimonio único", añaden desde la plataforma. Los vecinos que han iniciado esta movilización piden buscar otras alternativas que eviten estos problemas.

Entre las propuestas se encuentra distribuir estas plantas fotovoltaicas por otras zonas, aprovechar los tejados de los edificios o instalarlas en los núcleos urbanos donde el consumo es mayor. "Llenar todo de placas solares es una barbaridad, España tiene potencia de sobra. El problema está en que se encuentre cerca. Hay que fomentar el consumo directo en el edificio que necesita la energía", argumentan.

En línea con las reclamaciones vecinales se sitúa el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Miguel Ángel Martínez-Aroca, quien estima necesario que en estos planes se escuche e informe a los ciudadanos y municipios. "Hay que priorizar el equilibrio", afirma. Desde la asociación han pedido que no se construyan estas instalaciones en zonas donde haya cultivos de regadío o se pueda limitar el uso urbano. Martínez-Aroca estima importante considerar estos puntos para transitar hacia un modelo 100% renovable y que estos proyectos de autoconsumo permitir reducir la demanda de la red: "Las planta de energía solar son positivas, especialmente en Madrid, que es una de las comunidades que menos energía renovable produce".

"Es una oportunidad para tener energía barata", indica Donoso, que apunta que con la superficie de terrazas y tejado no sería suficiente para cubrir las necesidades de consumo actuales. El director general de Unef detalla que "Madrid tiene una gran parte de su territorio protegido y en alguna zona hay que instalar estas estructuras necesarias para dejar de emplear plantas de carbón". Además, explica que los proyectos con una potencia de más de 50 megavatios deben pasar dos declaraciones de impacto ambiental, la que realiza el Gobierno central y el autonómico: "Si han superado esto es porque se ha considerado que esas localizaciones son las más indicadas".

Sin embargo, la Fravm y los vecinos de Mejorada del Campo aclaran que en muchos casos estos proyectos se tramitan sin que los ayuntamientos afectados y la ciudadanía tengan tiempo para analizar las propuestas, debido a la cantidad de documentos y a la brevedad del tiempo en la tramitación, ya que al tener la consideración de utilidad pública, por ayudar a reducir las emisiones de CO2.