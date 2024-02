AuronPlay y Biyín habrían roto, según el creador de contenido Javi Oliveira

El creador de contenido sobre youtubers, Javier Olivera, ha sorprendido en las últimas horas tras anunciar convencido que la relación sentimental entre AuronPlay y Biyín ha llegado a su fin.

Tras más de diez años de noviazgo, que ya tuvo un parón en 2021, parece que los streamers han vuelto a romper. Olivera ha confirmado que "lo ha contrastado" tras los rumores que seguía a la pareja en las últimas semanas.

Según varios seguidores de TikTok, el cambio de habitación de Biyín, sumado a que pasó las vacaciones de Navidad sola, podrían ser indicativos de que la pareja ha decidido romper definitivamente.

Unas sospechas que se habían pasado de largo, ya que AuronPlay ha mencionado a Biyín en numerosas ocasiones en sus directos en el mes de enero. No obstante, un mensaje a Biyín en directo hace unos días hacía volver a saltar las alarmas.

La donación que lo empezó todo. pic.twitter.com/dBAoM8cXlV — INCOsky (@INCOsky) February 8, 2024

La donación mencionaba la bajada de espectadores de Biyín y la ofrecía un trabajo al lado de su "nueva casa", dando a entender que se ha mudado definitivamente del hogar que compartían. Además, añadía: "A Auron lo veo muy feliz cuando va a cenar con una chica colombiana al Celler, vivo enfrente y tengo fotos, ¿sigo?".

Unas palabras anónimas que ahora ha confirmado Oliveira, gran amigo de la pareja y con muchos contactos cercanos tanto a Auron como a Biyín.

🚨 CONFIRMADO ‼️ AURON Y SARA BIYÍN HAN ROTO TRAS 10 AÑOS DE NOVIOS pic.twitter.com/yoOoYGNBTA — Javi Oliveira (@javioliveira) February 9, 2024

"No están juntos desde antes de Navidad", ha revelado, asegurando que todo tiene que ver con el cambio de set up de Biyín: "Tienen una relación bastante cordial y no quieren confirmarlo todavía".

Como sea, hay algunos seguidores que no han querido creerse la noticia, ya que, apenas hace una semana, AuronPlay apareció en directo con una sudadera de Biyín, comentando que "se habían visto" en ese mismo día.

Esto lo dijo el sábado, auron estaba dando a entender que siguen juntos con biyin, diciendo cosas tipo, compramos tal cosa para la casa, siempre hablando el plural hasta hace unos días dijo que vivían rodeados de gatos, fueron hace 2 semanas juntos a la peluquería, que raro pic.twitter.com/6SCEYVxYI4 — low_life_ (@lowlife_kj) February 8, 2024

De hecho, en todas sus declaraciones desde después de Navidad, AuronPlay ha hablado de la casa y de la reforma de la habitación de Biyín en plural, como es habitual en él.

Ahora que la noticia ha tenido más trascendencia, sus seguidores esperan que los protagonistas confirmen o desmientan los rumores en las próximas horas.