Se incendia la casa de Calvin Harris en Los Ángeles

Final y afortunadamente pudo ser controlado, pero ya hoy las secuelas que ha dejado el fuego son bastante visibles. La casa de Calvin Harris en Los Ángeles ha sufrido un incendio parcial que hubo de ser reducido por varios equipos de bomberos, tal y como ha informado el portal de noticias TMZ.

Fuentes del medio estadounidense han asegurado que varios camiones del cuerpo de bomberos se apresuraron a ir a la mansión de tres plantas que tiene el famoso DJ en el barrio de Beverly Hills este pasado miércoles por la noche, después de recibir un aviso de un posible incendio en uno de los pisos superiores.

Habían recibido la llamada poco antes, alrededor de las 20.25 horas, informando de que había un fuerte olor a humo proveniente del interior de la vivienda del autor de éxitos como This Is What You Came For o Feel So Close. La reacción inmediata e importante ante esta señal fue la clave para que el fuego no consumiera gran parte de la casa.

Según ha podido saber el portal, el LAFD envió hasta 10 unidades de bomberos diferentes, además de personal médico. Varios testigos presenciales han explicado que había una mezcla de camiones de bomberos y ambulancias, e incluso helicópteros monitoreándolo desde el cielo. Uno de los testigos ha señalado que la columna de humo era claramente visible y se elevaba desde el techo de la casa de Harris.

Por fortuna, no terminó siendo tan peligroso como se sospechó en un comienzo, dado que los bomberos rápidamente identificaron que el fuego provenía de la tercera planta, cerca de la sala de proyecciones, por lo que pusieron ahí todos sus esfuerzos.

El mayor problema, sin embargo, era acceder a ese espacio, un área que no está a la vista, por lo que los bomberos hubieron de atravesar el techo de la segunda planta, accediendo así a una pared interior, que era donde se estaba produciendo el fuego. Las llamas, además, estaban cerca del sistema HVAC, que controla la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, por lo que podría haberse propagado por toda la casa.

Las fuentes del medio creen que se trató de un problema eléctrico. Tardaron casi una hora en extinguir las llamas y las reparaciones de la casa pueden tener un valor cercano a los 100.000 dólares, unos 93.000 euros, si bien lo importante es que nadie resultó herido, dado que Calvin no se encontraba allí y, de hecho, se especula que podría no estar utilizando dicha vivienda.