Pedro Almodóvar, sobre Verónica Forqué: "No la reconocí en 'MasterChef Celebrity', era otra persona y eso me desconcertó enormemente"

Este miércoles, Mercedes Milá recibió a Pedro Almodóvar en el que fue el último programa de la primera temporada de No sé de qué me hablas, su programa en La 1 con Inés Hernand. Y, durante el repaso que hizo a su vida y su carrera, fue inevitable que saliese el nombre de algunas de sus musas, como Verónica Forqué.

"En Kika, Verónica y Rossy (de Palma) están inmensas. ¿Y pensar que Verónica tomó esa decisión? Parece imposible, Pedro", le dijo la presentadora, en referencia a la noticia del 13 de diciembre de 2021, cuando la actriz fue encontrada muerta en su casa de Madrid.

El director habló sobre la película pero, después, la periodista retomó la conversación: "Te decía lo de Verónica porque cuando me enteré de que Stefan Zweig se había suicidado nunca lo entendía. Yo también he estado deprimida, pero nunca he tenido esa intención".

"Yo nunca lo he entendido, te digo la verdad", intervino el cineasta. "Pues yo he entendido una cosa: es dejar de sufrir", explicó la catalana. "Es una buena justificación, una explicación inteligible y, de algún modo, balsámica", consideró el manchego.

"Hice tres películas con ella, la conocía muchísimo. La vi en sus últimas apariciones en MasterChef (Celebrity) y no la reconocí", aseguró Pedro Almodóvar. "No era la persona con la que yo había trabajado, era otra persona, era absolutamente distinta en todos los sentidos".

"Ni hablaba así, ni respondía así… Verónica era una especie de ángel. Era lo opuesto a eso. Y me desconcertó enormemente", defendió. "Cuando me enteré de su muerte era esa otra Verónica que debía estar sufriendo una barbaridad", reflexionó finalmente el entrevistado.