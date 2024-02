Un nuevo estudio avisa de que el tranquilo agujero negro de la Vía Láctea está listo para despertar

El agujero negro supermasivo Sagitario A estrella, que se encuentra a unos 26.000 años luz de la Tierra en el centro de la Vía Láctea, está girando tan rápido que está deformando el espacio-tiempo que lo rodea, lo que significa que está listo para despertar. Así lo ha concluido un nuevo estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que combina datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y el Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) de la NSF (National Science Foundation).

Un equipo de investigadores ha aplicado un nuevo método que utiliza datos de radio y rayos X para determinar a qué velocidad gira en función de cómo fluye el material hacia y desde el agujero negro. De este modo, calcularon una velocidad angular (el número de revoluciones por segundo) que es aproximadamente el 60% del valor máximo posible, un límite establecido por el hecho de que el material no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz.

En el pasado, diferentes astrónomos hicieron otras estimaciones de la velocidad de rotación de este agujero negro utilizando diferentes técnicas, con resultados que iban desde que no giraba en absoluto hasta que giraba casi a su velocidad máxima.

"Nuestro trabajo puede ayudar a resolver la cuestión de cómo de rápido gira el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia", ha dicho en un comunicado Ruth Daly de la Universidad Penn State, autora principal del estudio. Asimismo, ha indicado que los resultados muestran que "está girando muy rápidamente, lo cual es interesante y tiene implicaciones de largo alcance", ha comunicado.

Un agujero negro en rotación atrae el "espacio-tiempo" (la combinación de tiempo y las tres dimensiones del espacio) y la materia cercana a medida que gira. El espacio-tiempo alrededor del agujero negro en rotación también está aplastado. Mirando un agujero negro desde arriba, a lo largo del cañón de cualquier chorro que produzca, el espacio-tiempo tiene una forma circular. Sin embargo, si se mira el agujero negro que gira desde un lado, el espacio-tiempo tiene la forma de una pelota de fútbol. Cuanto más rápido sea el giro, más plano será el balón.

El giro de un agujero negro puede actuar como una importante fuente de energía. Los agujeros negros supermasivos que giran pueden producir flujos colimados, es decir, haces estrechos de material como chorros, cuando se extrae su energía de giro, lo que requiere que haya al menos algo de materia en las proximidades del agujero negro. Debido a la escasez de combustible alrededor de Sagitario A estrella, este agujero negro ha estado relativamente tranquilo en los últimos milenios con chorros relativamente débiles. Este trabajo, sin embargo, muestra que esto podría cambiar si aumenta la cantidad de material en sus proximidades.

"Un agujero negro que gira es como un cohete en su plataforma de lanzamiento", ha afirmado Biny Sebastian, coautor de la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá; por lo que "una vez que el material se acerca lo suficiente, es como si alguien hubiera alimentado el cohete y hubiera presionado el botón de 'lanzamiento".

Esto significa que en el futuro, si cambian las propiedades de la materia y la intensidad del campo magnético cercano al agujero negro, parte de la enorme energía del giro del agujero negro podría generar flujos de salida más potentes. Este material fuente podría provenir de gas o de los restos de una estrella destrozada por la gravedad del agujero negro si esa estrella se acerca demasiado a Sagitario A estrella.

"Los chorros impulsados y colimados por el agujero negro central giratorio de una galaxia pueden afectar profundamente el suministro de gas para toda una galaxia, lo que afecta la rapidez e incluso la capacidad de formación de estrellas", ha declarado la coautora Megan Donahue de la Universidad Estatal de Michigan.

"Las 'burbujas de Fermi' vistas en rayos X y rayos gamma alrededor del agujero negro de nuestra Vía Láctea muestran que el agujero negro probablemente estuvo activo en el pasado. Medir el giro de nuestro agujero negro es una prueba importante de este escenario", ha proseguido.

Para determinar el giro de Sagitario A estrella, los autores utilizaron un método teórico de base empírica denominado "método de flujo de salida" que detalla la relación entre el giro del agujero negro y su masa, las propiedades de la materia cerca del agujero negro, y las propiedades de salida. El flujo colimado produce ondas de radio, mientras que el disco de gas que rodea el agujero negro es responsable de la emisión de rayos X. Utilizando este método, los investigadores combinaron datos de Chandra y el VLA con una estimación independiente de la masa del agujero negro procedente de otros telescopios para limitar el giro del agujero negro.

"Tenemos una visión especial de Sagitario A estrella porque es el agujero negro supermasivo más cercano a nosotros", ha explicado el coautor Anan Lu de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. "Aunque ahora está tranquilo, nuestro trabajo muestra que en el futuro dará un impulso increíblemente poderoso a la materia circundante. Eso podría suceder dentro de mil o un millón de años, o podría suceder durante nuestras vidas", ha concluido.