La Comunidad de Madrid instalará en las próximas semanas nuevas ventanas, varios toldos y una serie de equipos de climatización en el colegio Perú, el centro público que está situado a escasos metros de las obras de ampliación de la línea 11 (L11) de Metro de Madrid que se desarrollan en el parque de Comillas (distrito de Carabanchel). La implantación de estos elementos, que han coordinado las consejerías de Transportes y Educación, es una resolución que se ha adoptado a raíz de las peticiones que han venido realizando las familias de los más de 500 niños de Infantil y Primaria que estudian en el edificio educativo, en torno al cual también se instalarán unas pantallas acústicas en marzo.

El objetivo es que todas estas medidas consigan minimizar los efectos de los trabajos de prolongación del metro sobre la comunidad educativa, sobre todo, teniendo en cuenta que este es el punto por el que próximamente entrará la tuneladora para llevar la L11 de Plaza Elíptica a Conde de Casal pasando por Madrid Río, Palos de la Frontera y Atocha.

"La Comunidad de Madrid está trabajando para que las obras tengan la menor afectación acústica posible", trasladan desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. El departamento que dirige Jorge Rodrigo se ha coordinado con el área de Educación que lleva Emilio Viciana para que esta se encargue de renovar próximamente hasta 42 ventanas del centro. El objetivo es "aislarlo" mejor el edificio del ruido exterior, detallan.

Teniendo en cuenta que las obras estarán a pleno rendimiento el próximo verano, y en previsión de que esas cristaleras no se puedan abrir, también se van a colocar toldos en la fachada más próxima a la zona de trabajos para dar sombra. Además, en esas aulas se van a disponer unos aparatos de climatización para rebajar la temperatura "entre 8 y 12 grados", de acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo regional.

Desde la Comunidad también se incide en que la dirección de las obras implementará una serie de directrices que contribuirán a generar menos inconvenientes. En este sentido, determinados trabajos se desarrollarán en la zona del parque de Comillas que está más alejada del centro y se sustituirá el mecanismo de extracción de tierras por medio de una rampa, previsto inicialmente, por un sistema de evacuación vertical.

Esto, según defienden las citadas fuentes, disminuirá tanto la superficie ocupada por las obras -hasta en un 20%- como el tránsito de camiones. "Para reducir el impacto del paso de vehículos pesados se han instalado lonas y limitado la velocidad a 20 km/h, además no se permite el tránsito de los mismos en determinadas franjas horarias para reducir al máximo las molestias", se apunta.

Seguimiento sanitario de las obras

La Asociación de Familias del Colegio Público Perú, junto a la asociación vecinal Parque de Comillas, ha venido denunciando que las obras de la L11 de metro tendría efectos negativos sobre la comunidad educativa de este centro y exigiendo medidas a la Comunidad. Por eso han saludado la instalación de las ventanas nuevas, los toldos y las pantallas acústicas, aunque recalcan que son del todo insuficientes.

"Se están dedicando a maquillar externamente el problema", proclama Mikel Ogueta, uno de los portavoces de la AFA, "pedimos más cosas". Este padre recuerda que el proyecto de ampliación del suburbano no contemplaba medida de protección alguna para el centro educativo y sus alumnos, por eso vincula las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo regional a las reivindicaciones que han realizado y que incluso les han llevado a reunirse con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con la titular del área de Infancia, Sira Rego.

El portavoz de las familias se queja de que las medidas anunciadas no cubren todas las reclamaciones que pusieron sobre la mesa. "El colegio tiene 153 ventanas y solo van a actualizar 42, alrededor de un 25%", declara. Además, el portavoz de las familias manifiesta que la Comunidad nunca les ha justificado por qué la tuneladora entrará por Comillas, cuando inicialmente estaba previsto que lo hiciera en unos terrenos a la M-30 y la A-3, y rechaza que los trabajos se vayan a acometer en la zona del parque más alejada del colegio. "La boca de entrada de la tuneladora no se ha movido ni un milímetro", asevera, para añadir que los camiones están circulando en horario escolar.

"No nos parece suficiente", subraya este padre y vecino del barrio de Comillas, que también señala que han solicitado que se haga un seguimiento sanitario constante durante las obras con el objetivo de conocer con detalle las emisiones de ruido y partículas contaminantes que se puedan producir. Esto es algo que ya hizo el organismo Madrid Salud, dependiente del Ayuntamiento de la capital, con colegios e institutos situados en las cercanías del antiguo estadio del Atlético de Madrid, en lo que se conoce como operación Mahou-Calderón. "Nos hemos puesto en contacto con ellos para solicitar lo mismo para este caso y nos han dicho que no", expone Ogueta, que igualmente pone el acento en que la buena climatización de las aulas debe estar asegurada porque cuando llegue el calor probablemente no se podrán abrir las ventanas.

El portavoz de la AFA del Perú también manifiesta como un asunto a abordar la relación que mantiene con ellos la Comunidad: dista mucho de la forma de trabajar que les gustaría, lamenta. Las familias piden más reuniones, tanto con la Consejería de Transportes como de la Educación, para conocer de primera mano la información del desarrollo de las obras y trasladar sus preocupaciones.

"En noviembre pedimos una reunión a la directora del Área Territorial Madrid Capital (DAT), que depende de la Consejería de Educación, y nos contestó que no era su competencia", apunta este padre. "Hasta ahora, la única vía de comunicación es a través de escritos registrados con peticiones que, o no tienen respuesta, o lo hacen con vaguedades", sostienen las familias en un comunicado que han emitido este jueves.

El Gobierno regional, por su parte, asegura estar "comprometido" con las demandas que les realizan los vecinos y los padres del colegio Perú. Actualmente, las obras están en una fase previa a la construcción del túnel, que tendrá casi seis kilómetros de longitud y pasará bajo el río Manzanares y la estación de Atocha.