Pinocho, sobre Anabel Pantoja: "No me quiero poner a su altura. No todo es el dinero"

Desde la muerte de Bernardo Pantoja, su hija, Anabel, vive una batalla legal con Luis Vicente Rico, más conocido como Pinocho, quien asegura ser hijo ilegítimo del hermano de la cantante y, además, reclama sus derechos como tal.

Tras la negativa de Anabel a posicionarse o hablar acerca del tema, este jueves, Vamos a ver ha mostrado la entrevista que el equipo le ha hecho a Luis Vicente, quien no ha dudado en responder a los vídeos que la influencer subió a sus redes para mostrar su estupenda relación con Bernardo Pantoja.

"Yo creo que los vídeos que colgó Anabel son indirectas, son pullitas que me está lanzando. Pero bueno, a mí me es indiferente. Creo que no me lo va a poner fácil, incluso creo que no se va a presentar, vamos", ha señalado Pinocho con respecto a la demanda que ha interpuesto para que Anabel se haga las pruebas de ADN pertinentes.

"¿Ella cuándo ha subido fotos con su padre en redes sociales? Ella nunca lo ha hecho. ¿Ahora por qué lo está haciendo? ¿Subo yo una con el padre comiendo o cuando era más chico? No me quiero poner tampoco a su altura, ella que haga lo que quiera y las cosas se hacen en vida", ha recalcado Luis Vicente.

"No todo es el dinero. A ese hombre también le faltaba el cariño de su hija. ¿Por qué subía fotos en el hospital? ¿Subía fotos con él cuando estaba malito y eso? Es que a lo mejor hizo 40 fotos en media hora... No es que le comprase el ascensor, le comprase la silla de ruedas... Hombre, claro, si Anabel tiene unos ingresos altos es normal que se lo compre", ha agregado el demandante.

De la misma manera, Luis Vicente ha apuntado que "según Fernando Osuna (su abogado), lo más viable y eficaz sería con el familiar más directo de Bernardo, que es la hija".

Finalmente, en cuanto a las respuestas de Anabel Pantoja a la prensa, Pinocho ha sido muy tajante: "Está claro que cada vez que le preguntan por la calle... No son los modales más acertados. Yo estoy abierto a una buena relación con ella, como dijo Terelu el otro día, 'Anabel, ve, te haces las pruebas y si es tu hermano tenéis relación de hermanos y si no quieres, pues cada uno por su lado. Si no es tu hermano, se cierra la carpeta'".