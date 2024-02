Denuncian malas prácticas en las webs de contactos: ojo con los cobros irregulares de casi 40 euros al mes

En un mundo cada vez más tecnológico, son muchas las personas que buscan pareja a través de páginas web o aplicaciones especializadas en poner contacto a hombres y mujeres afines o con intereses semejantes.

En estas fechas cercanas a San Valentín, la inversión en publicidad de estas empresas de contactos se dispara para intentar captar nuevos clientes y aumentar sus posibilidades de hacer negocio.

"Pero, cuidado, porque la ilusión por encontrar la pareja definitiva puede terminar en saco roto o peor aún, con la facturación de una tarifa Premium sin previo aviso", ha advertido en un comunicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

OCU ha explicado que ha recibido varias consultas de usuarios "denunciando la facturación irregular de tarifas premium de hasta 39 euros al mes sin haberlas solicitado". "Es más, en algún caso se cobraron habiendo dado el usuario previamente de baja su perfil en la web de contactos. Si encima no se recuerda luego la contraseña de acceso es muy difícil darse de baja. Y la web no tardará en reclamar cualquier cobro por la vía judicial".

Por eso, la organización ha recomendado "descartar aquellas webs de contacto que no informen abiertamente de sus tarifas y las condiciones de contratación, una situación bastante habitual en este tipo de servicios" y "estar atento al cobro de servicios no solicitados, en cuyo caso deben reclamarse inmediatamente a la web".

Además, con el fin de prevenir posibles estafas o extorsiones, OCU aconseja no colgar fotografías íntimas ni dar datos personales: "No hace falta contar todo lo que nos pasa con pelos y señales, porque realmente no sabemos con quién estamos hablando".

"De hecho, es posible que muchos de los contactos sean perfiles falsos creados con el fin de mantener al usuario enganchado al servicio; perfiles de personas que, obviamente, nunca será posible conocer cara a cara", concluye.