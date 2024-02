"Hay que usar rocas grandes y estiércol"... así preparan las movilizaciones los agricultores a través de grupos de Telegram y WhatsApp

"Los cortes de carretera deben ser con rocas grandes y estiércol, todo mezclado. Y quedarse unos pocos tractores. No hacen falta 50". "Ayer cayó Barcelona, el sábado cae Madrid". Esos mensajes son solo una muestra de los muchos que estos días están compartiendo agricultores y ganaderos a través de sus teléfonos móviles, que bullen de actividad porque las redes sociales están siendo el motor de sus movilizaciones, que desde el martes provocan cortes en las carreteras y autovías españolas.

A través de grupos de Telegram y WhatsApp se están realizando numerosas convocatorias y llamamientos a "paralizar el país", mientras se lanzan consignas contra el Gobierno, partidos políticos de todos los colores y contra las medidas impuestas por Bruselas. En los mensajes compartidos en estos grupos, que cuentan con miles de seguidores, se pueden leer mensajes de todo tipo, algunos muy subidos de tono, e incluso consejos para actuar frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como vídeos sobre cómo neutralizar gases lacrimógenos o cómo responder ante una posible detención. "A los antidisturbios hay que tirarles fango y pintura. Perderán mucha visión y efectividad en sus cargas. Y no hay violencia que les dé motivo para cargas duras", se explica en uno de esos mensajes.

En la mayoría de estos chats se apunta al sábado como día clave en las movilizaciones, pues agricultores, ganaderos y transportistas pretenden llegar a Madrid con sus protestas. "Ayer cayó Barcelona, el sábado caerá Madrid", es una de las consignas que se repite este jueves, en referencia al colapso provocado por centenares de tractores este miércoles en la Ciudad Condal y que podrían repetirse este fin de semana en la capital de España.

En algunos chats también se habla de llegar este sábado a la sede del PSOE en Ferraz, sumándose así a las protestas de grupos vinculados a Vox que desde hace semanas se repiten frente a la sede socialista. No obstante, esa iniciativa provoca discusiones y críticas de usuarios que abogan por no politizar las movilizaciones. "Si los tractores van a Ferraz, que vayan también a Génova y a la sede de Vox como manera de demostrar que no están movilizados por ningún partido", expone, por ejemplo, un miembro del grupo 'Agricultura Ganadería de España'. "Fuera políticos y comegambas de nuestras protestas... Un parásito no va a decir a un productor y contribuyente qué hacer", escribe otro usuario.

Se ofrecen también alternativas para aquellos que deseen participar en la manifestación de Madrid y no tengan medios para acudir a la capital.

Mensaje compartido en las redes sociales. Telegram

También se anima a seguir bloqueando las carreteras e, incluso, sedes de la administración o propiedades privadas de políticos: "Recordad. Mierda a tope por las carreteras. Y si puede ser en sedes, palacios y domicilios de políticos del Congreso sea cual sea su color. Todos son el sistema".

De hecho, estos grupos de Telegram y WhatsApp sirven a los agricultores para conocer en tiempo real el estado de las movilizaciones y, en su caso, acudir con sus vehículos para ayudar a mantener o reforzar los cortes de carreteras.

Mensajes compartidos en Telegram. Telegram

A través de los grupos de Telegram se lanzan también propuestas de tinte solidario para recaudar fondos destinados a los manifestantes que han sido multados por la Policía o la Guardia Civil durante las movilizaciones de esta semana y se anima a los ciudadanos a apoyar las protestas con diferentes acciones como llevarles mantas o café a los manifestantes, baterías para cargar el móvil o grabando vídeos de estanterías vacías en los supermercados.

Imagen compartida en un grupo de Telegram. Telegram

Otras convocatorias compartidas a través de las redes sociales hablan de bloquear los accesos a los puertos. "Hay que bloquearlos todos. Que no entre ni salga ni un solo camión. Y los camiones franceses vaciarlos todos", se puede leer en un grupo de Telegram, en el que se anima a boicotear productos extracomunitarios y también franceses, como represalia al vaciado de camiones españoles en el país vecino.

Los diferentes canales que ofrecen las redes sociales también se utilizan para compartir fotos y vídeos de las acciones de protestas llevadas a cabo en diferentes puntos de España y para compartir noticias de los medios de comunicación. Por supuesto, no faltan los memes y las bromas: