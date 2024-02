Ana Ruiz: "'La Regenta' es un homenaje a esas mujeres que no pudieron ser lo que querían o sentir como deseaban"

Ana Ruiz se pone en la piel de Ana Ozores, una mujer atrapada en el ambiente opresivo de una ciudad imaginaria de provincias llamada Vetusta -tras la que se adivina Oviedo-, que Leopoldo Alas 'Clarín' describió con maestría en su gran novela La Regenta, publicada entre 1884 y 1885. Una sociedad llena de murmuraciones, donde el humo del incienso oculta la ambición económica y las alianzas políticas se entrelazan con las conquistas amorosas. La actriz sevillana está encadenando últimamente personajes teatrales de mucha enjundia y se muestra agradecida por encarnar a uno de las más grandes mujeres de nuestra literatura. En la conversación con 20minutos surgen asuntos actuales que nos llevan a pensar que nuestra realidad del siglo XXI no está tan alejada de aquella Vetusta decimonónica.

Galdós decía que la Regenta tenía horror al vacío. ¿Qué tipo de mujer es Ana Ozores?Ana Ozores tiene un vacío muy grande desde su infancia. Su madre muere en el parto y eso es una carga de culpabilidad. Su padre está ausente y ella se cría con sus tías, que la tienen muy constreñida. De muy pequeña vive un episodio con un amigo en una barca y la gente piensa que ha hecho algo con él… Es decir, desde pequeña tiene una espada de Damocles encima. Para evadirse desarrolla un mundo interior e imaginativo muy amplio, de lecturas, de contacto con la naturaleza, pero la sociedad no pide eso de ella, sino que sea una mujer para casarse y tener hijos. Su matrimonio es fallido porque su marido es un hombre mayor y la trata como a una hija. Hay muchos vacíos que ella intenta llenar a lo largo de su vida.



"Todos quieren ver hundida a la Regenta por envidia, por ser guapa y virtuosa"

Ana Ruiz en el vestíbulo del Teatro Fernán Gómez, donde representa 'La Regenta'. Jorge Paris

Una mujer atrapada en un triángulo de hombres: su confesor, su marido y una especie de Don Juan.Ella es una víctima de todas las personas con que se cruza en su vida y de su ansia por amar. Se refugia en la religión y tiene gran devoción por la Virgen María, quizás por la madre que le faltó. Fermín de Pas le da un amparo espiritual y le considera su primer amigo, alguien que le escucha. Y luego está Don Álvaro, que es una especie de amor platónico, porque de niña lo veía como el hombre más apuesto de Vetusta. Es víctima de todos los personajes. Hasta su supuesta amiga Visita tampoco lo es. Todos la quieren ver hundida por envidia, por ser guapa y virtuosa, y hasta que no la ven en el lodo no paran.

¿Cómo conecta la Regenta con las mujeres de hoy en día?Afortunadamente la mujer del siglo XIX no tiene nada que ver con la mujer de nuestra época. La Regenta es un homenaje a todas esas mujeres que no pudieron ser lo que quisieron, o sentir de la manera que querían hacerlo. Los sentimientos no han cambiado desde épocas inmemoriales. Es lo bonito de la literatura, da igual que sea en Japón o en Arabia Saudita.

¿La opresión de la sociedad se siente hoy de otro modo?Antes era el qué dirán a la salida de la iglesia, y ahora es qué dirán de mí en las redes sociales o cuánta gente me ve. Ahora estamos mucho más expuestos que antes.



Últimamente ha hecho una obra en torno a Ortega y Gasset, y ahora nada menos que la adaptación de una gran novela del XIX. ¿No sé qué va a ser lo próximo?

¡Y entre medias el Don Juan en Alcalá! Además hay un vínculo de La Regenta con Doña Inés. Me siento muy afortunada, porque el teatro es la base de toda mi carrera. Es un regalo interpretar a estos personajes con tanta enjundia.



"La profesión de actor es muy inestable. Hay que pagar facturas y comer, así que cuando me ofrecen algo rezo porque me guste"

Ana Ruiz interpreta a Ana Ozores en la adaptación teatral de 'La Regenta'. Jorge Paris

Un informe reciente dice que el 77% de los actores españoles ingresan al año menos de 12000 euros. ¿Qué está pasando en este país?Siempre ha sido una profesión difícil. Creo que soy una afortunada, aunque he tenido épocas con poco trabajo. Es muy serio porque uno tiene que pagar facturas y comer. Me parecen admirables los compañeros que tienen hijos, porque es un trabajo muy inestable. Yo no tengo hijos, pero sí gatos que también consumen (ríe). Así que cuando me ofrecen algo, rezo porque me guste. A todos nos gusta hacer Regentas, pero al final yo soy un instrumento del director.



¿Cómo ha sido el trabajo con la directora de esta obra, Helena Pimenta?

Ponerse en manos de Helena es tener una red de seguridad. El vértigo es menor. Ella es muy exigente, en primer lugar consigo misma, porque tiene una capacidad de trabajo brutal. Es muy inteligente y no se le escapa un detalle. Eso implica una concentración exhaustiva.



Ana María Ruiz Domínguez, actriz Sevilla, 1979 En teatro ha trabajado en obras como 'La importancia de llamarse Ernesto', 'Historia de 2', 'Última edición' o 'El Galán Fantasma', y más recientemente en 'Ortega', 'Esta noche se improvisa la comedia', 'Sin Paga nadie Paga', 'Si la cosa funciona', 'Cyrano de Bergerac' y 'Eduardo II, ojos de niebla'. 'Mercado central', 'Entre olivos' y' Centro médico' son sus últimos trabajos en series de televisión, aunque ha protagonizado otros conocidos como 'Camera Café', 'Fibrilando' o 'Amar en tiempos revueltos'. También ha participado en 'Arrayán' de Canal Sur, 'Impares', 'Gran Hotel' de Antena3 y 'Aida' para Tele5. Ha sido presentadora de programas infantiles como 'Zona Disney', 'Zona 7' o 'La Banda del Sur', y de otros programas como 'El Gran Queo' o el concurso 'Lingo' ambos de Canal Sur.

"Con diez años hice 'Sonrisas y lágrimas', y me lo tomé como si estuviera en el Centro Dramático Nacional"

¿Cuáles fueron sus inicios como actriz? ¿Había precedentes familiares?Yo nunca dije que iba a ser actriz de mayor, pero de algún modo estaba en mi vida. A mi abuelo le gustaba la zarzuela; mi padre escribe; mi madre canta; mi abuela también escribía poesía…. Había un sustento de cultura. Mi primer recuerdo es en una fiesta del colegio, con 8 o 9 años, cuando me cogieron de relleno para La verbena de La Paloma. Ahí pensé "¡Qué bien habría hecho yo de la morena!". Al año siguiente hicieron Sonrisas y lágrimas, y me cogieron como María. Me lo tomé como si estuviera en el Centro Dramático Nacional (ríe). Hacía mis coreografías, ensayaba en mi casa… Luego con 14 años empecé a hacer teatro en la Escuela de los Padres Blancos de Sevilla, que es un colegio del que han salido actores como Antonio Dechent, Manolo Caro y Paz Vega. Estudié hasta los 19 años y luego hice un programa infantil de televisión en Canal Sur. Pero mis raíces son de teatro.



La actriz Ana Ruiz interpreta a Ana Ozores en la adaptación teatral de la obra de Clarín. Jorge Paris

¿Tiene especial facilidad para dirigirse a niños?No lo sé. Hice educación infantil y luego estuve en Canal Disney. Se ve que mi carácter va bien.

¿Su acento andaluz ha resultado problemático en algún momento?

El cerebro es muy sabio y tengo la facilidad de estudiarlo en castellano neutro. No se me nota el acento, o al menos eso creo. Al principio me pedían neutro, pero eso ha evolucionado y ahora no lo piden tanto. Claro, en teatro si haces Roxanne de Cyrano de Bergerac no puede sonar andaluza.

Su mayor popularidad la alcanzó con Camera Café. ¿Todavía toma café con alguno de los compañeros de esa serie?En esta profesión pasas momentos muy intensos pero luego la vida te lleva a otros trabajos y es muy difícil coincidir. Con algunos sí mantengo relación, por ejemplo con Esperanza Elipe. Ahora se nos presenta un año de gira con La Regenta y sabemos que la relación con los compañeros va a ser muy intensa, aunque no sean amigos, pero luego hasta un próximo trabajo donde coincidamos no les vuelves a ver.

Recientemente ha surgido una polémica relacionada con el comportamiento sexual del director de cine Carlos Vermut. ¿En el mundo del espectáculo todavía quedan muchas situaciones similares por destapar?Supongo que como en todos los trabajos, pero no creo que más que en otros. Nunca me he encontrado en ninguna situación así, y eso que cuando empecé era un mundo muy de hombres. Por la educación que he recibido de mis padres, siempre he tenido una personalidad muy fuerte. Si he visto algo extraño, aunque haya sido muy leve, nunca me he achantado.



"Se habla del cuerpo de la mujer como objeto sexual, pero muchas veces es la misma mujer quien se expone así"

TVE ha retirado de su catálogo en línea la película 'Magical Girl', dirigida por Carlos Vermut. ¿No es un claro caso de censura?Claro que sí. ¿Y me preguntabas antes qué había de Vetusta en la sociedad actual? (ríe) Pues ahí lo tienes. Los seres humanos tenemos la facilidad de enjuiciar al otro de manera muy rápida y crearnos prejuicios. Cada uno con su vida hace lo que quiere, siempre que no afecte a los demás. Está todo muy desvirtuado. Es como el caso de Jenni Hermoso, que adquiere unas dimensiones desproporcionadas y salimos demasiado rápido en la defensa de ciertas cosas. Se habla del cuerpo de la mujer como objeto sexual, pero muchas veces es la misma mujer quien se expone así. En las redes sociales hay mujeres que se quejan de la sexualización del cuerpo femenino y luego aparecen desnudas posando. ¿Dónde está la coherencia?



Ana Ruiz y Jacobo Dicenta tras una representación de 'La Regenta'. Adolfo Ortega

En otra entrevista con 20minutos, hace años, decía que le hubiera gustado mucho conocer a Bette Davis. ¿Por qué?Seguiría diciendo lo mismo. Me marcó mucho la película ¿Qué fue de Baby Jane?, y luego he leído mucho sobre Bette Davis. Soy de cine clásico y sé más de los antiguos que de los de ahora, igual que en música.