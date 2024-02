Tu horóscopo diario: jueves 8 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 8 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

También hoy vas a continuar bajo influencias astrales favorables, aunque debes esforzarte por mantener la serenidad y que tu cabeza se imponga sobre tu parte más impulsiva o instintiva, porque hoy se hallarán poderosos planetas radicales y violentos como Urano o Plutón. Si lo logras podrás tener un día bastante bueno.

Tauro

Hoy también continuarás bajo el dominio de influencias astrales afortunadas, aunque de un modo algo más temperamental o apasionado. Va a ser un día favorable para las realizaciones tanto en el trabajo como en la vida íntima y familiar, y es en este último ámbito donde además tendrás una sorpresa bastante agradable.

Géminis

Hoy puede ser un día de suerte para ti, en el que recojas el fruto de muchos esfuerzos que llevabas realizando, ya desde días pasados, en relación con negocios y asuntos de trabajo en general. Y también hoy dispondrás al cien por cien de esa increíble intuición que te lleva a tomar decisiones tan alocadas como acertadas.

Cáncer

Hoy vas a tener uno de esos días en los que te levantas con el pie derecho y sin saber por qué te sientes feliz y te crees capaz de conseguirlo todo o hallar la respuesta a los grandes enigmas de tu vida. Aunque, lamentablemente, esa euforia quizás te dure poco, sin embargo, te ayudará a que hoy las cosas te salgan bastante bien.

Leo

Este no será un mal día, y mucho menos para ti, sin embargo, debes tener cuidado con tu carácter, que hoy se podría mostrar especialmente radical o explosivo. Cuando canalizas bien tus energías eres capaz de abrir todas las puertas, pero si sacas ese lado tan agresivo entonces tus impulsos pueden llegar a volverse contra ti.

Virgo

Hoy las influencias dominantes de Urano podrían repercutir negativamente sobre ti, estimulando tu lado más crispado y la tendencia a agobiarte mucho por todo, como si te amenazara un cataclismo. Y esto vendría desencadenado por una serie de problemas que te surgirán de forma inesperada, pero que no son tan graves.

Libra

Te sientes agobiado ante una situación de la que no puedes, o no sabes, salir, y aunque por fuera muestras serenidad e incluso transmites calma y buenas vibraciones, lo cierto es que en tu interior sientes una gran angustia o preocupación. Hoy el influjo de planetas como Urano o Plutón te va a acentuar algo más esta sensación.

Escorpio

Triunfo sobre tus enemigos, o sobre situaciones que te estaban agobiando o paralizando en el trabajo u otros asuntos de tipo mundano. Sin duda este será un buen día para ti, aunque vas a conseguir tus éxitos mediante lucha, y a menudo superando a competidores o dificultades, y para ello dispondrás de una gran intuición.

Sagitario

La suerte se va a manifestar en tu vida de forma inesperada, especialmente en tu trabajo y asuntos mundanos, haciendo que te veas libre de un problema o algo que te estaba agobiando mucho de modo inesperado, o por camino que tú nunca hubieras previsto. El destino va a acudir en tu ayuda por quien menos te lo esperes.

Capricornio

Aspiras a conseguir una serie de objetivos que no van a ser nada fáciles, aunque tienes la ventaja de que a ti siempre te atrae todo lo que es difícil, pero debes saber que la meta que en estos momentos estás persiguiendo no la vas a poder conseguir a corto plazo y hasta podrías meterte en un asunto demasiado grande para ti.

Acuario

Hoy tu planeta regente, Urano, se hallará poderoso y te aportará una gran inspiración en todos los ámbitos de tu vida, sobre todo para que logres encontrar la solución a problemas que te estaban paralizando o agobiando desde hacía unos días. Es un día muy bueno para ti, aunque en sus comienzos no te lo va a parecer tanto.

Piscis

No te agobies o te paralices ante las dificultades, lo importante ahora es que sigas adelante porque las soluciones que no ves en este momento sí que las podrás percibir más adelante. No dejes que un pequeño fracaso, o un pequeño obstáculo, paralice tus energías porque en unos pocos días todo habrá cambiado a favor tuyo.