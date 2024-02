El Ayuntamiento de Sevilla inicia este jueves la tramitación del Presupuesto para poder abordarlo en el Pleno a finales de mes

La posible aprobación del Presupuesto de 2024 para la ciudad de Sevilla vuelve a posponerse, toda vez que el alcalde, José Luis Sanz, prevé que el Pleno municipal para abordar las Cuentas se celebre a finales de este mes, y no durante la primera quincena, como calculó hace solo unos días. Lo que no ha variado mucho desde entonces es el estado de las negociaciones con el resto de fuerzas, con las que el PP está "intentando hablar". Lo ha hecho con el PSOE y con Podemos, pero no con Vox, su aliado natural ideológicamente hablando, a los que el primer edil acusa de que "solo quieren entrar en el Gobierno".

La tramitación del Presupuesto de este año arrancará este mismo jueves, cuando se empiecen a convocar las diferentes comisiones necesarias antes de la celebración del Pleno presupuestario, que Sanz espera que pueda tener lugar a finales de febrero, según ha declarado este miércoles el regidor, y donde el PP necesitará el apoyo de al menos un grupo para poder sacar adelante su texto, toda vez que, recordemos, gobierna con mayoría simple de 14 concejales, a dos de la mayoría absoluta.

El equipo de Sanz ya mantuvo contactos con Podemos, el único partido que ha presentado enmiendas al Presupuesto, lo que posteriormente provocó, como ha recordado el propio alcalde, "discrepancias" entre los morados e IU, la otra pata del grupo municipal, que se ha negado a negociar con los populares.

Respecto al PSOE, el primer edil ha señalado que se han mantenido "conversaciones", si bien los socialistas, ha dicho Sanz, "están viendo qué van a votar". La abstención del principal partido de la oposición, liderado por Antonio Muñoz, ya permitió sacar adelante las ordenanzas fiscales de 2024, así como las nuevas tarifas de Emasesa y, este mismo miércoles, una modificación presupuestaria de 12 millones de euros para el mantenimiento de los parques y jardines y los semáforos de la ciudad.

"Vox no se termina de enterar"

Precisamente en este Pleno extraordinario de modificación de las cuentas locales, que bien podría ser un preludio de lo que suceda en la sesión presupuestaria, Vox ha vuelto a votar en contra porque "no nos fiamos del PP" tras la "mala experiencia de 2018 en el Parlamento andaluz". Su portavoz, Cristina Peláez, ha sido clara: "Les dijimos desde el principio que no íbamos a aprobar unos presupuestos que no pudiéramos ni controlar ni ejecutar".

En este sentido, Sanz ha lamentado que, "desgraciadamente, no hemos podido tener ningún acercamiento" con los de Santiago Abascal, al tiempo que ha recordado que Vox no ha presentado enmiendas al Presupuesto. Según el primer edil, cada vez que el equipo de Gobierno "ha recurrido" a ellos para abordar "problemas que afectan a la ciudad o soluciones que podamos aportar", su respuesta ha sido siempre la misma, que "no quieren negociar nada, que lo único que quieren es entrar en el Gobierno". Por ello, ha criticado que Vox "no se termina de enterar de en qué momento estamos", el de tramitación de un Presupuesto que "necesita la ciudad de Sevilla".

También se ha referido el alcalde al Pleno de este miércoles y al voto negativo de Vox y Podemos-IU al incremento de las partidas para parques y jardines y semáforos. "Solo hay que darse una vueltecita por la ciudad y ver el estado de abandono y dejadez en el que se encuentran las zonas verdes", o los "muchísimos semáforos que todavía no estaban adaptados a la eficiencia energética".

En esa línea, Sanz se ha mostrado convencido de que hay fuerzas políticas que piensan que la política municipal es "todo ideología", pero "la mayoría de cosas que vamos a plantear para Sevilla están muy alejadas de las ideologías y son asumibles por todas las fuerzas políticas".