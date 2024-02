La Comunidad de Madrid pide a la Delegación del Gobierno que sea "previsora" para que las tractoradas no colapsen la capital

Las protestas de agricultores y ganaderos que recorren la geografía española desde hace días podrían llegar a las calles de la capital esta semana. Esta semana, los promotores de las 'tractoradas' han llamado a llegar a Mercamadrid, la plataforma logística más importante del centro de la península, y también a la sede del PSOE, situada en la calle de Ferraz, el próximo sábado.

Ante estas convocatorias, que podrían suponer el bloqueo de carreteras como la M-40 o del propio centro de la ciudad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llamado a la Delegación del Gobierno en la región a ser "previsora". El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha destacado que es la Delegación la que tiene las competencias en seguridad y la que debe asegurar que se garantiza tanto el derecho de los manifestantes a protestar como el del resto de ciudadanos a moverse libremente por la capital y sus vías de circunvalación.

El también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha subrayado que la Delegación "conoce" las fechas que están manejando los trabajadores del campo para sus manifestaciones, por eso ha reclamado que trabajen para "mantener el orden".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Miguel Ángel García ha querido reiterar el "apoyo" del Gobierno madrileño a los agricultores y ganaderos que están saliendo a las calles para denunciar que se ven "desplazados" por "las políticas" que muchas veces se hacen "desde el despacho", "alejadas de la realidad que se vive en el campo".

"Se suman a esto las trabas burocráticas que muchas veces se exigen desde Europa", ha agregado García, que ha asegurado que son "los profesionales del campo" los que "mantienen" el medio ambiente.

El portavoz del Ejecutivo regional no ha dejado pasar la oportunidad de reprochar al Gobierno de la Nación su papel en esta crisis agraria que no es exclusiva de España: se ha dado también en Francia, Italia y otros lugares del continente. "El Gobierno de Pedro Sánchez no está siendo un buen interlocutor con Bruselas", ha opinado el consejero madrileño, que ha señalado que a su juicio se atienden "con más celeridad" las reclamaciones "de un prófugo de la Justicia", en referencia a Carles Puigdemont, que las de los agricultores y los ganaderos.