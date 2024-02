Cenas, flores, joyas... Así gastarán su dinero los españoles en San Valentín: consejos útiles para evitar excesos y fraudes

Disfrutar del día de San Valentín con la persona amada será este año 2024 más caro que el año pasado. Pese a que la inflación se ha moderado en el último año ha incrementado los precios provocando que realizar cualquier plan con tu media naranja, desde una cena a una escapada romántica, suponga un desembolso mayor.

Pese a todo, la mayoría de los españoles no está dispuesto a renunciar a disfrutar de un momento especial con la persona amada y el 59% asegura que de alguna forma celebrará San Valentín este año, según una encuesta realizada para la ocasión por la Asociación Española de Consumidores (Aescon).

En el sondeo de Aescon, entre los ciudadanos que han mostrado su disposición a gastar dinero en el día de los enamorados, el 74% ha manifestado que se decantará por servicios de hostelería (cena, hotel..), mientras que el resto prefiere regalar algún detalle material como ropa, libros o discos (14%), flores (5%) o joyas (4%).

La encuesta refleja que los consumidores se gastarán de media en total casi 96 euros -95,48 exactamente-, dos euros más que en 2023, aunque el desembolso varía dependiendo de la provincia en la que nos encontremos. En este sentido, los madrileños y los catalanes son los que más gastarán, con 135 euros. En el otro extremo se encuentran los cacereños, que superan por poco los 70 euros -71,53-, pacenses (73,14) y oscenses (76,40).

"Hay que intentar no dejar llevarnos por los impulsos comerciales y de marketing. No decimos que no se gaste sino que se haga conforme a nuestras posibilidades y capacidad económica", recomiendan desde la organización de consumidores Aescon.

La organización de consumidores insiste en que hay que comparar precios y aconseja pagar las compras en efectivo porque el pago con tarjeta "tiene ese efecto psicológico que parece que no estamos consumiendo". Asescon ha preparado una serie de consejos sencillos para "comprar de una manera consciente y responsable" en esta celebración.

Comparar precios, comprar con antelación...

-No dejarnos guiar por los anuncios publicitarios. Los anuncios publicitarios puedes hacer que en ocasiones compremos algo que no necesitamos. Por eso es recomendable hacer las compras con moderación, planificando el gasto y lo que se va a comprar.

-Comparar precios. Es importante informarnos del precio del producto que queremos en diferentes establecimientos, tanto en el comercio tradicional como en grandes superficies e internet.

-Realizar las compras con antelación. Determinados productos pueden subir su precio en los días previos al 14 de febrero, como es el caso, por ejemplo, de las flores.

-Atento si pagas con tarjeta de crédito. En los gastos realizados con tarjeta de crédito el cargo puede realizarse al mes siguiente y podemos encontrarnos con problemas económicos por no haber planificado bien los gastos.

-Ojo con las ofertas turísticas. Son muy frecuentes los paquetes turísticos que incluyen cena y alojamiento en un hotel. En estos casos, la publicidad es contractual, por lo que hay que cumplir lo pactado respecto al menú y a las condiciones de la estancia.

-Exigir el ticket o factura de compa. Como siempre, en el momento de realizar las compras, debemos exigir ticket o factura de compra. Son documentos indispensables a la hora de ejercer cualquier derecho de reclamación.

-Compra en empresas conocidas. Mucho cuidado con las ofertas que nos lleguen a través de redes sociales o mensajería porque son habituales los fraudes. Debemos tener claro con quien estamos contratando.

-Reclamar en caso de problemas. Debes presentar una reclamación en el caso de tener algún problema con tu compra o servicio contratado. Primero debes intentar exponer el problema con la empresa que ofrece el servicio. En caso de no ser atendido, tendrá que dirigirte ante las autoridades de consumo competentes.