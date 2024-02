La actriz Poonam Pandey, criticada por fingir su propia muerte

Según han opinado las redes, había otras formas de concienciar sobre un tema tan doloroso para tantas personas. La actriz india Poonam Pandey ha enfrentado una oleada de críticas por haber fingido su propia muerte con la idea de hacer ver la cantidad de mujeres que pierden la vida cada año debido al cáncer de cuello uterino.

Este pasado 1 de febrero, su cuenta de Instagram anunciaba que Pandey había fallecido a los 32 años debido a un cáncer de este tipo. "Esta mañana está siendo difícil para nosotros", se leía en el comunicado, que fue publicado en su feed. "Nos entristece profundamente informarles que hemos perdido a nuestra querida Poonam a causa del cáncer de cuello uterino", añadía.

"Cada ser vivo que en algún momento dado estuvo en contacto con ella fue tratado con bondad y amor puro. En estos tiempos de aflicción, os pedimos privacidad mientras la recordamos con cariño por todo lo que hemos compartimos juntos", finalizaba el escrito.

Sin embargo, justo al día siguiente, Pandey aparecía de vuelta en su Instagram con un mensaje grabado en el que informaba a los fans, desde el principio, de que todo era mentira. "Estoy viva. No he muerto de cáncer de útero. Pero, desgraciadamente, no puedo decir lo mismo porque este se ha cobrado la vida de miles de mujeres", decía, asegurando que ello se debe "a la falta de conocimiento sobre cómo abordar esta enfermedad".

Pandey añadía que "a diferencia de otros tipos de cáncer, el de cuello uterino se puede prevenir por completo" y que "la clave" está en una vacuna y en las pruebas de detección temprana. Asimismo, quiso agradecer y dedicar unas palabras a los seguidores que habían llorado su (falsa) muerte.

Pero poco después tenía que emitir un mensaje de disculpas pidiendo "perdón a quienes haya hecho daño" con la impactante campaña, la cual, según ella, llevaba planificándose los últimos cuatro meses. De hecho, se ha creado una página web para que mujeres de todo el mundo puedan visitarla, con información fácilmente descargable —en inglés—.

La razón de sus disculpas ha sido que multitud de usuarios le han asegurado que la campaña es "insensible" y una "broma macabra para los auténticos supervivientes del cáncer". "Es el peor truco de márketing de la historia", le ha escrito un fan, mientras que otro le pedía que tuviese "un poco de vergüenza" antes de hacer algo tan "asqueroso".

Poonam, aun así, confía en que la campaña, realizada junto con el grupo de comunicación Hauterrfly y la empresa de marketing Schbang, se ha hecho "con las intenciones correctas" y, en nuevas disculpas, ha explicado que su propia madre "ha lidiado valientemente contra el cáncer". Aun así, multitud de usuarios le han pedido que deje de publicar contenido sobre la enfermedad y conseguir notoriedad en base a una mentira.