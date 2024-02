Qué es la patafísica o querer vivir como Alicia en el País de las Maravillas

¿Sabes qué es la 'patafísica'? La patafísica es un fenómeno cultural francés, que surge en el siglo xx, vinculado al movimiento surrealista con fieles seguidores como Miró, Dalí, Duchamp... que tanto arte nos han regalado rompiendo las reglas establecidas.

El inventor de la 'patafísica' fue Alfred Jarry, un excéntrico escritor que describía este concepto como la ciencia de las soluciones imaginarias, de lo particular; el estudio de las leyes que rigen las excepciones; aquel universo suplementario al nuestro.

A mí este enfoque me maravilló, lo descubrí (como muchas otras cosas) gracias al 'Gabinete de curiosidades' de Nuria Pérez. Quizás sea porque una de mis lecturas favoritas siempre fue 'Alicia en el País de las Maravillas', toda una alegoría a la patafísica, la mayor oda a la curiosidad, al humor, lo incomprensible y la excepción. Celebrar un 'feliz no cumpleaños' o poder cambiar de tamaño a voluntad, me enseñaron que los sueños y la imaginación sí son totalmente libres, que todo es posible en tu cabeza.

Hoy en día, la patafísica es una filosofía de vida, un sistema de resistencia psicológica, un escudo contra lo establecido, contra el poder de la manipulación, el eslogan, el populismo, las normas... La creatividad y la imaginación se han convertido en nuestras mejores armas para proteger nuestra propia identidad.

La patafísica puede despertar tu atracción por lo inútil y poco rentable, incluso por lo absurdo, pero el típico 'por amor al arte' inicial puede convertirse en el mejor proyecto de tu vida, en tu propósito, en aquello que los japoneses llaman 'ikigai'. Abrir nuevas ventanas de la forma más irreverente posible, inspirarte e inspirar, como mantras diarios. Son muchos, y sobre todo hoy muchas, las que hacen honor a esas rarezas.

Si quieres ponerlo en marcha, solo tienes que fijarte en el conejo blanco y correr tras él.