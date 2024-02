El PSOE y sus socios rechazan la propuesta del PP de prohibir los 'ongi etorri' a etarras

El Congreso de los Diputados ha rechazado, con los votos del PSOE, Sumar y el resto de sus socios parlamentarios del Gobierno, comenzar a tramitar una ley propuesta por el Partido Popular para prohibir los homenajes a etarras (conocidos con el término en euskera 'ongi etorri') sin intervención judicial antes de que se produzcan. Todos ellos han coincidido en sus acusaciones hacia los populares por lo que consideran una utilización de las víctimas del terrorismo, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo han defendido que es una ley que supone una "exigencia democrática".

"No ponga encima de la sangre [de las víctimas] nada que embarre ni enfangue", ha espetado al principal partido de la oposición la diputada del PSOE Rafaela Romero, que ha recordado a su compañero Fernando Múgica, una de las víctimas de Javier García Gaztelu, alias 'Txapote'. La socialista ha recordado que en mítines del PP se corea su nombre con el grito "que te vote Txapote", lo que ha calificado como "una vergüenza". La formación afincada en Ferraz ha sumado sus votos a los de sus socios de investidura, que han ido subiendo a la tribuna para verter críticas contra la iniciativa de los 'populares', que a su vez es una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas.

Por parte de Sumar ha hablado el diputado Lander Martínez, que ha insistido en su petición hacia el PP de dejar "de utilizar a las víctimas del terrorismo" para sus causas políticas, así como de "enredar y enfrentar". En lo respectivo a los partidos vascos, tanto EH Bildu como el PNV han rechazado asimismo la iniciativa. "Acaben con este intento constante de generar odio y enfrentamiento", ha espetado Mertxe Airpurúa, portavoz abertzale. Mikel Legarta, del PNV, ha apuntado que "no tiene sentido caracterizar los crímenes de ETA como de lesa humanidad".

No obstante, para los populares su proposición de ley es una "exigencia democrática". Así la ha definido el diputado Sergio Sayas, que la pasada legislatura era miembro de Unión por el Pueblo Navarro (UPN). En su discurso, ha afeado al Gobierno que las víctimas de ETA tengan que ser testigos del hecho de que quienes "dieron las órdenes de los crímenes" formen parte "de un partido de la coalición que firma acuerdos con el Gobierno", en referencia a EH Bildu. "Es imposible blanquear a Bildu porque no hay nada más negro. No tienen suficiente pintura para blanquear tanta infamia y tanta barbaridad", ha añadido.

Desde Vox, aunque han dicho estar de acuerdo en el fondo de la iniciativa, han asegurado no fiarse del PP, subrayando que hasta ahora se ha opuesto a ilegalizar a Bildu y que cuando han gobernado también han excarcelado etarras: "Una cosa es lo que dicen en tribuna y otra lo que hacen en el Gobierno", ha dicho Francisco José Alcaraz, familiar de asesinados por ETA en la casa cuartel de Zaragoza en 1987.

La prohibición de los 'ongi etorri' es una reivindicación clásica de las asociaciones de víctimas del terrorismo, si bien en los últimos tiempos la Justicia no ha encontrado argumentos jurídicos suficientes para evitar que se produzcan estos actos. La doctrina europea es muy garantista con las libertades de expresión y reunión y muy reacia a la prohibición de manifestaciones con anterioridad a su celebración, y la práctica habitual en los últimos años ha sido la de permitir la convocatoria de estas concentraciones y dar órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que vigilen estrechamente cualquier posible humillación a las víctimas del terrorismo u otros delitos relacionados, como el enaltecimiento, ya recogido en el Código Penal.

No obstante, la proposición de ley presentada por el PP apostaba por endurecer la ley para permitir a las delegaciones del Gobierno prohibir, de manera preventiva, las manifestaciones de homenaje a presos etarras. Esas prohibiciones podrían aplicarse "cuando existan razones fundadas para considerar que, con la celebración de estos, se pueda producir una victimización posterior mediante humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas del terrorismo".

El texto promovido por el PP también incluía una reforma del Código Penal para castigar con prisión de uno a tres años "la convocatoria, promoción, realización de actos o la difusión de mensajes que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares". Esas penas se impondrían "en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información".