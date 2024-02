Residente lanza nuevo álbum tras seis años de su último disco

El rapero puertorriqueño Residente ha anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo, Las letras ya no importan, el próximo 22 de febrero, seis años después del lanzamiento de su último disco.

René Pérez, nombre real del artista, ha publicado en su cuenta de Instagram un cortometraje llamado Psicóloga, que protagoniza la actriz española Najwa Nimri, en el que el artista profundiza sobre sus miedos y frustraciones, como que las plataformas de música estén "pendientes de los números" y no de "la creatividad".

"Hace mucho que no salgo. No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas desde hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto, no por necesidad, y me quiero despedir pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero", escribe Residente en sus redes sociales.

Así, el rapero estrena el álbum con la intención no solo de "entretener", sino de "inspirar reflexión", manteniendo "la esencia comprometida que caracteriza su carrera", según ha informado el puertorriqueño en un comunicado.

Hace algo menos de un mes, Residente estrenó el single y vídeo musical Ron en el piso, que durante 6 minutos hace un recorrido por todos los ámbitos de su vida y deja atrás su pasado. Desde su juventud y su años con el icónico grupo Calle 13, que formó junto a Visitante, hasta otros muchos aspectos destacados de su carrera y vida personal, Residente deja claro en el tema que "del tiempo nadie se salva".