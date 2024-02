Las protestas de agricultores colapsan carreteras de toda España y bloquean puntos logísticos en Málaga, Valladolid y Zaragoza

Los agricultores han tomado las carreteras este martes en buena parte de España para denunciar las dificultades que atraviesa el sector, asfixiado por la burocracia europea y el encarecimiento de los costes de producción a causa de la sequía y la guerra de Ucrania. Las tractoradas se han sucedido a lo largo y ancho de la geografía española, provocando incidencias en la circulación. Las protestas, la mayoría de ellas organizadas a través de redes sociales y sin convocatoria oficial, han logrado bloquear el acceso a centros de distribución como Mercaolid o el puerto de Málaga en la que ha sido hasta la fecha la jornada de mayor movilización agrícola en España tras la oleada de protestas vivida en Europa a lo largo de la última semana.

Las tractoradas han comenzado a primera hora de la mañana. Uno de los primeros puntos en registrar incidencias ha sido Zaragoza. Las protestas han bloqueado de madrugada el acceso al centro logístico Mercazaragoza, afectando a algunos comerciantes que se han visto atrapados entre los tractores y camiones parados. A esta concentración se han sumado retenciones en varias carreteras, entre ellas en la A-2 en sentido Madrid.

La autovía del Nordeste ha sido el escenario de las movilizaciones agrarias también en Cataluña -especialmente en Fondarella (Lleida), donde los agricultores han decidido mantener la concentración a lo largo de la noche-. En la comunidad presidida por Pere Aragonès se han sucedido las marchas lentas de tractores y los cortes de tráfico, obligando a interrumpir la circulación en la AP-7 y en la frontera con Andorra durante más de siete horas, y las protestas están lejos de apagarse, ya que los agricultores se han citado para trasladarse desde varios puntos de la región hacia Barcelona este miércoles.

Los asistentes a las protestas han reclamado ayudas para mejorar la competitividad del sector, bonificaciones en materia de energía y "reciprocidad" a la hora de importar mercancías de países de fuera de la Unión Europea, así como la simplificación de los trámites para acceder a las prestaciones de la Política Agraria Común (PAC). Estas reivindicaciones han sido la tónica general de todas las movilizaciones, aunque en Cataluña los agricultores han pedido también la revisión de las medidas adoptadas recientemente para hacer frente a la sequía.

En el centro peninsular, los convoyes de tractores también han obstaculizado la circulación en la A-4 a la altura de Madridejos (Toledo) en dirección hacia Madrid. Esta no ha sido la única zona limítrofe con la capital afectada. El corte de la A-42 ha provocado la interrupción del tráfico a la altura de Veredilla (Madrid). Las dificultades en la circulación se han repetido en la A-5 y en la A-3, con fuertes retenciones a la altura de Villarejo de Salvanés (Madrid).

Las protestas no solo han afectado a la circulación por carretera, sino también a la actividad de centros de logísticos en Málaga y Valladolid. En la capital de la Costa del Sol, alrededor de 200 tractores han bloqueado la entrada y salida de mercancías en del puerto, lo que ha obligado a la Policía Local a redirigir el tráfico y recomendar el uso del transporte público. Las de Málaga no han sido las únicas protestas de Andalucía, también se han producido cortes e importantes retenciones en la A-4, en las inmediaciones de Despeñaperros, así como a lo largo y ancho de las provincias de Jaén y Cádiz. A diferencia de lo ocurrido en Málaga, los agricultores no han conseguido llegar hasta el puerto de Algeciras.

En cambio, en Castilla y León, sí ha tenido éxito el bloqueo de Mercaolid, el principal mercado mayorista del noroeste peninsular. Las protestas de la capital castellanoleonesa se han saldado con un agricultor detenido por agredir a un policía y han logrado cortar la autovía A-62 en ambos sentidos. La comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco era la única en la que había una protesta formalmente convocada por Unión de Uniones, aunque se circunscribía a la provincia de Burgos. Esta organización profesional ha anunciado otra jornada de protestas para este miércoles en Santamaría del Páramo (León) y en el puerto de Castellón.

Las principales asociaciones agrarias no han participado en las protestas de este martes, sino que han anunciado su propio calendario de movilizaciones a partir del próximo jueves 8 de febrero. Según la planificación de Asaja, COAG y UPA, las protestas serán casi diarias y se extenderán hasta el 23 de febrero, con protestas a lo largo y ancho de toda la geografía española.

Las protestas han sido más localizadas en la Comunidad Valenciana, donde se han concentrado sobre todo en la provincia de Valencia, produciendo retenciones y cortes en la A-3. También se ha visto afectada la circulación en las carreteras navarras, donde se han aglutinado unos 500 tractores, especialmente en las inmediaciones de Tudela y de Pamplona. En el caso de La Rioja, la caravana de tractores ha conseguido acceder al centro de Logroño, a pesar de que la protesta no había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno.

Ante la oleada de movilizaciones, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido a los agricultores que el transporte por carretera no acabe siendo rehén de las protestas agrarias. "Nuestro sector, al igual que el agrario, es un sector estratégico y fundamental para garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro y el bienestar de la población. Gracias al transporte de mercancías por carretera, los productos de los agricultores llegan a sus destinos y no es justo que tengamos que vivir estas situaciones", han reivindicado en un comunicado.

Las de este martes no han sido las primeras protestas agrarias vividas en España tras la movilización del campo en Europa la semana pasada, aunque sí han sido las más voluminosas. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo "entiende las preocupaciones del sector primario" y ha trasladado su "respaldo más absoluto" a los agricultores. Pese a las críticas del PP, que achaca las protestas a la "inacción" del Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reiterado el mensaje de apoyo al campo desde el Senado. "Estamos siempre con la mano tendida y dispuestos a buscar soluciones", ha expresado.