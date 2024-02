La valoración de los españoles sobre el sistema sanitario se resiente y sigue muy por debajo de los niveles prepandémicos

La pandemia marcó un antes y un después en la valoración de los españoles sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS). La satisfacción de los ciudadanos respecto al funcionamiento de nuestro sistema sanitario cayó en picado con la crisis sanitaria, y no parece haberse recuperado todavía. Si en 2019, el 71,4% de los españoles opinaba que el SNS funcionaba bien o bastante bien, en 2023 afirmó lo mismo el 56,7%, según el último Barómetro Sanitario publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La cifra es, además, levemente inferior a la de 2022, cuando el 57,1% de los encuestados por el instituto demoscópico opinaba que el sistema sanitario español funcionaba correctamente. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad lo lee como una "estabilización" de este indicador, que no ha experimentado una caída significativa en el último año, como sí venía ocurriendo en los anteriores. Lo mismo ocurre con las personas que opinan que el sistema funciona mal y necesita "cambios profundos": un 14,3% así lo aseguró en 2023, frente al 13,5% del año previo.

Además, uno de cada tres encuestados piensa que el problema de las listas de espera hospitalarias ha empeorado en los últimos 12 meses; el 43,5% que sigue igual y el 11,3% considera que ha mejorado.

En general, la población da un aprobado al SNS. Según el barómetro, la satisfacción de la población general es de 6,27 puntos, una vez más, inferior a la situación prepandémica de 2019 (6,74). El servicio del 061 y el 112 encabeza el ranking de los mejor valorados, con una puntuación de 7,42 puntos; seguido de la asistencia en hospitales públicos, con un 7,23. Menor nota reciben los servicios de Atención Primaria, que los españoles valoran de media con un 6,37 en el caso de las consultas con los médicos de familia en los centros de salud, y con un 6,35 los de urgencias. ¿Las menos valoradas? Las consultas de atención especializada, que reciben 6,04 puntos, junto a las urgencias de los hospitales públicos, con 6,23 puntos.

Atención Primaria: 9,12 días para ser atendidos

Una de las novedades de esta última edición anual es que recoge también la percepción de los ciudadanos respecto al deterioro de la atención en los centros de salud: el 22,1% dice que les está afectando "mucho o bastante", frente al 21,9% que piensa que "algo". Los ciudadanos consideran que deben aplicarse medidas urgentemente para solucionar la situación, y defienden entre las más importantes que los pacientes mantengan el mismo médico de familia de forma estable, aumentar las plantillas del personal sanitario, y dedicar más recursos económicos. También, aunque en menor medida, consideran necesario aumentar el tiempo de consultas de los médicos de cabecera y mejorar las instalaciones y medios tecnológicos.

Destaca, en este servicio, el acusado descenso de las consultas telefónicas —del 31,3% al 19,9%—, marcado por la vuelta a las consultas presenciales con el fin de las medidas sanitarias de la pandemia. Aunque la gran mayoría de los pacientes no pudieron ser atendidos en el día que solicitaron la cita o al día siguiente: solo el 21,1% lo consiguió y casi siete de cada diez (el 69,8%) refirió que pasó más de un día porque no había cita antes. Además, entre las personas que tuvieron que esperar más de un día por no haber hora disponible, tuvieron que esperar, de media, 9,12 días para ser atendidos.

La lista de espera, además, se dispara en el caso de las personas remitidas desde Atención Primaria a los especialistas: el 38,2% tuvo que esperar más de tres meses para ser visto por un médico especialista.

Con todo, el 81,4% de las personas que utilizaron los servicios de Atención Primaria manifestaron estar satisfechas con la atención recibida, lo que refleja un leve aumento respecto al 79,7% de 2022. Para los españoles, los aspectos mejor valorados de este servicio son la confianza y seguridad de los enfermeros (8 puntos) y médicos (7,8 puntos); seguidos del conocimiento y seguimiento de sus problemas de salud y de la información recibida (en torno a 7,5 puntos).

Atención hospitalaria y urgencias

La atención hospitalaria, que es una de las mejores valoradas de todo el SNS, destacó en 2023 por los cuidados de los diferentes profesionales sanitarios: enfermería (8,5 puntos) y medicina (8,4). Casi nueve de cada diez valora positivamente la atención recibida durante su ingreso, aunque el aspecto menos valorado es el número de personas que comparten habitación.

En cuanto a las urgencias, casi cuatro de cada diez encuestados dice haber acudido a este servicio de la sanidad pública en el último año. De hecho, la media por paciente es de 2,7 veces al año, y un 12% manifiesta haber ido cinco o más veces a lo largo de 2023. La mitad de los pacientes permaneció entre una y cuatro horas; y un 26,1% estuvo menos de una hora. La valoración aquí es algo menor, pero aun así es elevada: el 75,2% de las personas que utilizaron este servicio valoran positivamente la atención recibida.

Hay otro indicador que ha empeorado sensiblemente respecto a los datos de antes de la pandemia: el que refleja la opinión de la población sobre la comunicación y la coordinación entre el centro de salud, los de especialidades y los hospitales. Cuatro de cada diez encuestados conceden una valoración positiva y uno de cada cinco opina que es "mala" o "muy mala". En 2019, el porcentaje de quienes consideraban que la coordinación entre centros era buena era de diez puntos más, hasta el 50%.

¿Pública o privada?

El Barómetro evidencia también cómo los españoles prefieren ir a la pública para determinados servicios, pero elegirían la privada para otros si pudieran. En torno al 70 y el 75% de los encuestados elige un centro público para la Atención Primaria, la hospitalización y el servicio de urgencias; pero el porcentaje desciende al 57,2% al ser preguntados por la consulta con un especialista. Dicho de otro modo, casi el 43% optaría por la privada para acudir a un médico especialista.

En ese sentido, los datos constatan el aumento que, desde 2015, se viene observando en el número de personas que dice tener un seguro privado: un 21,5% contratado de manera individual y un 9,4% contratado por su empresa. La mayoría (el 75,5%) asegura que la principal razón para hacerlo ha sido la "rapidez con la que le atienden".