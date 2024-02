Montero ve "imposibles" e "inviables" las condiciones que exige el PP para aprobar la senda de déficit

El Gobierno y el PP siguen lejos de un acuerdo que permita aprobar la senda de déficit para las administraciones públicas en el Senado, un paso imprescindible para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este martes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recogido el guante que le lanzó el PP el día anterior y ha calificado las condiciones que exige el principal partido de la oposición de "inviables" e "imposibles".

Interrogada sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Montero ha señalado que ojalá fuera posible una reunión con los populares, pero acto seguido ha afirmado que la situación que transmiten ya hace esa negociación "inviable e imposible". La vicepresidenta se ha referido a una de las exigencias que plantea el PP —adelantadas el lunes por su responsable económico, Juan Bravo— que es aplicar una rebaja fiscal que afecte a IRPF e IVA.

Montero ha reiterado que los objetivos de estabilidad que plantea el Gobierno —es decir, el límite máximo de déficit en el que pueden incurrir las administraciones públicas para elaborar sus presupuestos— son "buenos" para los gobiernos y ayuntamientos en que gobierna el PP. La vicepresidenta ha afirmado que el PP no tiene argumentos para oponerse a esas referencias, dado que en muchos casos son las que han utilizado los propios gobiernos autonómicos populares para elaborar sus presupuestos.

"Solo hay un argumento y es que el PP pensaba que si no había objetivos de estabilidad no se podían formular presupuestos", ha añadido Montero, que ha vuelto a deslizar que, siguiendo ese razonamiento, si no hubiera cuentas públicas estatales tampoco podrían salir las de las autonomías y ayuntamientos. En todo caso, la vicepresidenta ha señalado que su interpretación sigue siendo que si el Senado tumba en dos ocasiones la senda de déficit, automáticamente se aplicarían los objetivos comunicados a Bruselas en abril —menos favorables para la administración regional—. "Están tirándose piedras contra su propio tejado. El PP se instala solo y exclusivamente en acoso y derribo del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.

Las exigencias del PP

Los objetivos de estabilidad del Gobierno llegarán este miércoles al Senado, donde el PP ya ha anunciado que los vetará con su mayoría absoluta. No obstante, los populares han condicionado su "no" a que el Gobierno se atenga a una serie de exigencias. Además de la ya mencionada rebaja fiscal, el PP reclama al Ejecutivo que de más margen de gasto a las comunidades autónomas —el plan actual solo les deja un límite de déficit del 0,1% del PIB—.

Los populares exigen también al Ejecutivo que no interfiera en la autonomía normativa de las comunidades y le reclaman que se cree un fondo estatal para financiar la sanidad, la educación y los servicios públicos de las comunidades autónomas.