Amor Romeira responde a los insultos tránsfobos y gordófobos: "La gorda está triunfando"

El odio y los mensajes destructivos están a la orden del día en redes sociales, y prueba de ello han sido los comentarios que ha compartido Amor Romeira. Como así ha mostrado con todos sus seguidores, en una de sus últimas publicaciones no fueron pocos los insultos tránsfobos y gordofóbicos que la exconcursante de GH ha recibido.

Por eso, la televisiva ha querido saca a la luz cómo se ha convertido en una diana para todas aquellas personas que odian la diversidad y solo quieren hacer daño con sus palabras. "La gente llamándome gorda, sigo alucinando", ha escrito la canaria en su Instagram, "sigo sin entender".

La publicación que ha provocado todo este odio es una en la que se ve vestida con un brillante traje de color naranja. La influencer acudió al espacio dedicado para el turismo libre de lgtbifobia de Fitur, y para ello se atavió con un vestido compuesto por dos piezas, un cuerpo de látex y una gran falda con cola de tul.

Entre los mensajes más destacados, estaban los que se metían con su aspecto físico y los que sacaban a relucir la transfobia en su máximo esplendor. "Siento decirte que has cambiado muchísimo, pero para mal", "mejor si pierdes unos kilillos" o "¿a quién se ha tragado este?" y "dentro de poco, al urólogo para revisar esa próstata", fueron algunos de los más destacados.

Por eso, Amor ha decidido defenderse de la gente que "se para en un contenido que no le gusta para atacarlo, juzgarlo y señalarlo". Porque, como así ha asegurado, nadie está libre de ser perfecto: "Lo más seguro es que no tengan los cuerpos perfectos quien lo está criticando, pero ellos ven conveniente que tiene que criticar tu cuerpo, porque tú no entras en el canon de belleza, por lo tanto, estás gorda y hay que hacértelo saber".

Por último, ha querido asegurar que ella no se va a dejar empequeñecer con nadie. Y hace una broma sobre la gente que quiere verla destrozada. Simulando que llora, la influencer le pregunta a todos sus haters:"¿Así me queréis ver? Pero no mi ciela. La travelo, la trans, el maricón, la gorda está triunfando, mami".