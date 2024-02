Este es el pueblo de Málaga donde se venden casas de 80 metros cuadrados por menos de 50.000 euros

Comprarse una casa en Andalucía se ha convertido en un objetivo inalcanzable para muchas familias. El precio de la vivienda ha alcanzado su máximo histórico en la región el pasado mes de enero, ya que se ha incrementado más de un 9% en el último año y se ha colocado en los 2.081 euros de media, según los datos recogidos por Idealista. Esta cifra supera incluso al dato nacional: el metro cuadrado en España cuesta 2.049 euros de media, un 8,2% más caro que en enero de 2023.

Este mismo estudio elaborado por Idealista, con datos recogidos en enero de 2024 y comparados con los meses anteriores, muestra que la provincia más cara para invertir en una vivienda es Málaga. El precio del metro cuadrado, que también ha alcanzado su máximo histórico con el inicio del año 2024, se coloca en los 3.099 euros de media. Esto significa que un piso de unos 80 metros cuadrados costaría unos 250.000 euros.

Málaga es la única provincia que alcanza estas cifras, ya que el resto se quedan por debajo de los 2.000 euros/m2. La segunda más cara de Andalucía es Cádiz, con un precio de 1.809 euros de media. Le siguen Sevilla y Granada, cuyo metro cuadrado cuesta 1.556 y 1.411 euros, respectivamente. La más barata es Jaén, donde el metro cuadrado ronda los 831 euros.

El pueblo más barato de Málaga

La provincia de Málaga ofrece una gran variedad de alternativas para todos los bolsillos. Marbella es el municipio más caro, ya que el metro cuadrado ha alcanzado los 4.510 euros de media, su precio más alto hasta el momento. Esto se traduce en que comprar un piso de 80 metros cuadrados en la capital del lujo costaría en torno a los 360.000 euros. Le sigue Benahavís, cuyo metro cuadrado se coloca en los 4.381 euros, su máximo histórico.

La ciudad de Málaga no es tan cara, aunque también ha alcanzado el precio más alto registrado: 2.687 euros de media. Un piso de 80 metros cuadrados rondaría los 215.000 euros. Sin embargo, estas cantidades siguen siendo demasiado elevadas para muchas personas, que no tienen la capacidad económica para invertir en una vivienda de este precio.

Esto no significa que no puedan comprar una casa en Málaga. Los que no quieran pagar unos precios tan altos tienen opciones más económicas en otros pueblos. Uno de ellos es Alameda, situado al norte de la Comarca de Antequera y con poco más de 5.000 habitantes. El metro cuadrado en este lugar sobrepasa por poco los 600 euros, por lo que una casa de unos 80 metros cuadrados se puede adquirir por 48.000 euros.

Otra alternativa es Teba, que solamente supera en 7 euros al más barato de la provincia. Con menos de 4.000 habitantes y situado en la comarca de Guadalteba, una vivienda de 80 metros cuadrados tampoco alcanza los 50.000 euros de media.