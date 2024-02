Los agricultores que cortan las autovías: "Si queremos hacerlo todo ecológico y reducir la producción, al final alguien pasará hambre"

Los agricultores y ganaderos españoles viven una situación límite debido al aumento de costes y la caída de los ingresos, un escenario que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y que puede repercutir en toda la cadena alimenticia. El malestar se ha hecho patente este martes con la protesta de miles de profesionales del sector en diferentes tractoradas y cortes de carreteras por toda España.

"Protestamos porque esto es insostenible y todas las administraciones se lavan las manos, aunque el gran culpable es Bruselas porque es quien marca la normativa", denuncia Robert Jaimejuan, agricultor y ganadero catalán, que ha participado en el corte de la autovía A-2 a la altura de Fonolleres (Lleida).

Jaimejuan señala a Bruselas por la excesiva regulación que impone a los agricultores y por la cada vez más estricta normativa medioambiental: "Estamos criminalizados. Parece que los culpables de la contaminación mundial somos los agricultores y ganaderos, cuando somos el único sector que descontamina más de lo que contamina. Con todo el tema de la Agenda 2030 parece que los únicos que tenemos que ser sostenibles somos nosotros porque la industria está en un pedestal".

El excesivo afán de la Comisión Europea por fomentar la agricultura ecológica está en el punto de mira de los agricultores: "Si lo queremos hacer todo ecológico y una reducción significativa de la producción, al final alguno va a pasar hambre porque los precios se van a encarecer tanto que una gran parte de la población no podrá hacer frente a la cesta de la compra".

"La Agenda 2030 no es sostenible tal y como está planteada y, si seguimos así, dentro de cuatro días la cesta de la compra va a ser inalcanzable y lo padecerá toda la sociedad. Nosotros respetamos la producción ecológica, pero no es suficiente para dar de comer a todo el mundo. Veo perfecto que haya un porcentaje de producción ecológica porque hay bolsillos que se la pueden permitir, pero si todo son productos eco, la cesta de la compra solo será accesible para unos privilegiados", explica este agricultor catalán, que tiene 600 hectáreas de cereal en la provincia de Lleida, además de ganado bovino y porcino.

Agricultores y ganaderos catalanes protestan en Lleida. AP /LaPresse

Ángel Bravo, ganadero de vacas charolesas puras y cerdos en Fuente de Oñoro (Salamanca), también pone el foco en la excesiva "burocratización" que impone la Unión Europea: "Cada día es más insoportable y los trámites nos vuelven locos. La Agenda 2030 nos quiere convertir en agentes medioambientales en lugar de ganaderos. El campo se está muriendo y desde Bruselas lo están matando".

Este ganadero salmantino asegura que desde hace años no obtiene beneficios con su explotación: "Llevo desde la pandemia perdiendo dinero. Tengo 36 años y veo que no tengo futuro, que no puedo mantener a una familia con esto. Cada vez que intento que la explotación sea rentable, las exigencias son mayores y los números no me salen porque los gastos se han multiplicado por tres y los beneficios se han dividido por dos".

"Estoy manteniendo la explotación gracias a mi pareja y mis padres para intentar mantener el patrimonio, pero me está costando dinero. Un año aguantas, dos puedes tirar de ahorros, pero cuando llevas tres años así, las deudas te han enterrado", se lamenta.

"Hay una competencia desleal tremenda"

Ganaderos y agricultores exigen también a Bruselas que impida la "competencia desleal" de otros países, que inundan el mercado comunitario de productos que no cumplen las normas europeas. "Marruecos no tiene ninguna restricción para utilizar fitosanitarios y nos meten las naranjas marroquís sin garantía ninguna mientras las españolas se quedan sin recoger porque es muy caro producirlas. Con la carne de Argentina o Brasil ocurre lo mismo y los ganaderos españoles se quedan sin margen de beneficio. Es una competencia desleal tremenda", destaca Bravo.

Esa competencia desleal también la denunciaron los agricultores franceses respecto a los productos españoles, pero Jaimejuan subraya que el problema viene de fuera de la Unión Europea: "Los agricultores franceses señalan a España, pero lo único que pasa es que producimos igual que ellos pero con mejor clima. La verdadera competencia desleal nos la hacen Marruecos, Turquía y producciones de carne que pueden venir de Argentina, Brasil o EEUU, que utilizan productos que aquí están prohibidos".

"Los fitosanitarios tienen una regulación cada vez más dura en Europa, pero luego entran libremente y sin controles alimentos de países de fuera de la UE que pueden sulfatar con productos que hace 20 años que nosotros tenemos prohibidos. Exigimos que no puedan comercializarse en Europa productos que nosotros tenemos prohibido producir", añade.

Un grupo de agricultores corta la A-2 a la altura de La Almunia (Zaragoza). EFE

Mariano Urieta, agricultor y ganadero de la comarca zaragozana de Belchite, también ha participado en las protestas de este martes porque está "al borde de la quiebra" por la subida del precio del gasóleo y las trabas burocráticas que impone la Política Agraria Común (PAC): "Ganamos un 15% menos y el coste de los insumos ha subido un 30%. Las ayudas por la sequía no terminan de llegar, ahora dicen que en marzo, pero nosotros hemos tenido que sembrar y pagar".

"El coste de personal se nos ha disparado y encima no se encuentra gente para trabajar. Los impuestos al gasóleo y los insumos en general han subido mucho, pero lo que más son los fitosanitarios y abonos. En ganadería han subido mucho los precios de las vacunas", dice Jaimejuan.

"Las condiciones sanitarias que nos imponen con el ganado vacuno son una locura. Hay que vacunar de lengua azul, tuberculosis... enfermedades prácticamente erradicadas, pero no ponen ninguna solución contra el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica, que está matando a millones de vacas como si fuera la covid", comparte Bravo, quien asegura que si la situación no mejora muchas explotaciones ganaderas y agrícolas se verán obligadas a echar el cierre, lo que podría provocar escasez de alimentos: "En el campo siempre habrá comida, pero de seguir en la misma línea, en las ciudades se acabará pasando hambre".