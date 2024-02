Manuel Pimentel: "El carro de la compra eran 150 euros, ahora ya va por 250 y llegará a 500. Esa será la venganza del campo"

Con los agricultores bloqueando con sus tractores las autovías de media Europa, incluida España, desde el mes de enero —encolerizados por la dramática situación de los bajos precios agrarios, el incremento de costes y la madeja burocrática— Manuel Pimentel, exministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, ingeniero agrónomo y agricultor, acaba de publicar 'La Venganza del Campo' (ed. Almuzara). En su análisis, Pimentel advierte de que si no se toman medidas políticas agrarias adecuadas, la alimentación se va a volver prohibitiva para la clase media.

¿Qué le llevó a escribir 'La venganza del campo'?Soy agricultor, vivo en el campo. Me interesa mucho la evolución de la sociedad y he ido viendo una tendencia muy acusada en toda Europa, una tendencia sociológica, no estrictamente política, de cómo la sociedad urbana iba tomando fuerza, creaba imaginarios y hacía leyes que desconocen lo rural. Y, al mismo tiempo, como la alimentación del 2000 al 2020 ha sido la más barata de la historia de la humanidad, nadie se interesaba. Y empezaron a preocupar otros valores, que están muy bien, medio ambiente, sostenibilidad, etcétera. Y, claro, todas las leyes se hicieron pensando en este valor y obviando, a la agricultura. Moraleja, todas y cada una de las normas que se han hecho en Europa desde los últimos 20 años o han limitado o restringido o encarecido la producción agraria. Y eso no podía terminar, sino con agricultores muy castigados, por una parte, y por otra parte, con una subida de precios agrarios que no ha hecho sino comenzar. Y esa subida de precios agrarios es lo que yo llamo la venganza del campo, que va a golpear con fuerza y durante tiempo a toda la sociedad europea.