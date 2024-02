Mazón: "No le vamos a negar el agua a quien nos la negó, sobre la revancha no se construye nada"

"El argumento de la solidaridad entre todos los españoles para mí es infranqueable, forma parte de mis principios y de mi trayectoria política, lo he defendido siempre y para todos". Con estas palabras ha resumido este lunes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, su postura sobre el traslado de agua en barcos desde la desaladora de Sagunto hacia Cataluña para paliar la situación de sequía extrema que vive la comunidad vecina. Según ha expuesto, la Comunitat Valenciana "no negará el agua a quien en su día sí se la negó", en referencia al frustrado trasvase del Ebro, porque, según defiende, "sobre la revancha no se pude construir nada". Sin embargo, destaca que el campo valenciano también agoniza de sed y exige lo que corresponde a esta tierra, que tiene los mismos derechos que el resto de territorios pero "hace demasiado tiempo -criticó- que no se nos atiende".

Mazón considera que la solidaridad entre las regiones y las cuencas tenía que haber sido una constante y aseguró que está a favor de hacerlo pero, a la vez, pide que se garantice que no va a haber ninguna afección sobre la costa valenciana, por un exceso de salmuera, y conocer cuáles son los cálculos que se han hecho y el rigor técnico de ese posible traslado de agua. Es lo mismo, según dijo, que viene pidiendo para el trasvase Tajo-Segura y cuando denuncia que se recorta políticamente un trasvase sin ningún documento que lo acredite.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, concretó en Barcelona las condiciones del traslado de agua tras una reunión con el conseller de Acción Climática de Cataluña, David Mascort. Según expuso la ministra, los barcos empezarían la operación, destinada a asegurar el agua de boca en Barcelona y su área metropolitana "si fuera necesario" y como "medida excepcional" desde el 1 de junio.

Ribera quiso dejar claro que esa infraestructura de Sagunto, de propiedad estatal, está "infrautilizada" porque funciona al 10% de su capacidad, de manera que el aumento de la producción para destinarla a Cataluña "no compite" con los "usos locales" del agua en la Comunitat.

La vicepresidenta especificó que el coste de aumentar la capacidad de la desaladora lo asumirá el propio Estado, si bien el precio de transportarla en barcos y distribuirla en Cataluña correrá a cargo de la Generalitat. Ambos gobiernos plantean hacer el transporte con dos barcos, en una operación que supone 12 horas de carga del agua en cada embarcación. Así, cada día podrían llegar entre uno y dos barcos a Barcelona, con hasta 40.000 metros cúbicos diarios en total.

Desaladora y gigafactoría

Según Acuamed, la empresa estatal que gestiona el agua de las cuencas del Mediterráneo, la desaladora de Sagunto tiene una capacidad de producción total de 22.900 metros cúbicos al día, si bien en estos momentos, con las instalaciones actuales, está habilitada para derivar 7.200 diarios. Por ello, si fuera necesario suministrar el total de su capacidad a Cataluña sería preciso construir de "emergencia" una nueva conducción de 600 mm de diámetro que conectará la planta con el puerto de Sagunto. Acuamed asegura que esta derivación no afectaría a ningún usuario actual.

El principal usuario futuro será la gigafactoría de baterías de Volkswagen, que entrará en servicio en enero de 2026. Copará en torno al 60% de la capacidad de producción de la planta, aunque el año anterior ya se incrementaría el volumen suministrado.

Alertan ante la contaminación durante el traslado

El transporte marítimo de agua desalada "entraña algunos riesgos" desde el punto de vista de la calidad del agua, que es "excelente" cuando sale de esas instalaciones pero puede sufrir un "riesgo de contaminación" al trasladarse en buques que no transportan habitualmente agua, pese a la asepsia de los depósitos. Así lo explica el subdirector del Instituto Universitario en Seguridad Industrial, Radiofísica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (UPV, Jaime Lora García, ante la posibilidad que se ha abierto de llevar agua desalada desde Sagunto a Cataluña. No obstante, Lora precisa que esos riesgos se pueden solucionar "rápidamente en destino", por ejemplo aplicando cloro para eliminar el riesgo de patógenos. En su opinión, medidas como esta son "una solución de emergencia", y las instituciones deben llevar a cabo una planificación integral, donde la desalación se considere "como un seguro hídrico".

Satisfacción municipal por la "solución transitoria"

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno (PSPV), se muestra "contento" por el hecho de que la localidad sea "parte" de la "solución transitoria" a la sequía en Cataluña, si bien apunta que al hablar de "crisis climática" no se trata de "territorios sino de personas" y añade que esta opción que baraja el Gobierno avala su tesis de que la planta desaladora no es solamente una infraestructura "local", como defendía la empresa estatal Acuamed.

De hecho, Moreno pide una solución al conflicto jurídico abierto sobre el pago de las obras de construcción de la desaladora. Según Acuamed, correspondía al Consistorio de Sagunto, pero este último se desvinculó del convenio al no haberse dado el desarrollo empresarial y demográfico del municipio que se incluía en el mismo. La planta desalinizadora, presupuestada inicialmente en 20 millones de euros, acabó disparando su coste hasta los 43 millones, y el asunto acabó en los tribunales.