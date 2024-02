Josie muestra los avances de la reforma de su mansión en Ciudad Real

Son muchos los proyectos en los que se está viendo envuelto Josie en los últimos meses. Entre ellos, tiene uno más personal al que le dedica tiempo desde hace dos años: las reformas de su mansión manchega.

El estilista ha mostrado a través de sus redes sociales algunos rincones de la histórica vivienda, ubicada en Ciudad Real, y ha compartido algunos avances de las reformas de Villa Josie, de las que se está encargando él mismo de supervisar.

En primer lugar, ha publicado un video mientras realizaban un trabajo de carpintería. "Preparando Villa Josie para la primavera", ha expresado. A través de su story dejaba ver el suelo hidráulico del que ya habló para la revista Vanitatis y explicó que era uno de los muchos detalles que se mantendrían después de la reforma.

'Story' de Instagram de Josie. JOSIE / INSTAGRAM

El participante de Bailando con las estrellas ha mostrado las ventanas de madera y el lucernario del patio central, explicando que están cogiendo medidas para instalar toldos y proporcionar puntos de sombra.

'Story' de Instagram de Josie. JOSIE / INSTAGRAM

Josie heredó la gran mansión campestre en 2021 y desde entonces la está transformando para convertirla en su "lugar en el mundo", como él mismo lo describió en una de sus publicaciones de Instagram el día de su cumpleaños.

La residencia era de sus dos tías que, según explicó, "llegaron a cumplir 99 años". "La mayor se quedó a as puertas de los 100, como el duque de Edimburgo", reveló a Vanitatis. Fue construida en el siglo XIX y contaba con más de mil metros cuadrados de superficie, que se han ido extendiendo a través de la reforma.

"Es un caserón muy singular y me hace mucha ilusión porque me lo dejaron a mí. Tengo muchos planes para hacer Villa Josie a todo trapo y que sea un lugar para tanta gente que he ido conociendo a lo largo de los años y que lo disfrutemos todos", explicó a la revista.