Quién es Pepe Nufrío, el cantante y actor que es novio de Angy Fernández

Angy Fernández saltó a la fama por su papel como Paula en Física o Química, la serie de ficción de Antena 3. En ella, la actriz también se dio a conocer como cantante. Así, la joven siempre ha sido muy celosa de su intimidad.

Pese a esto, Angy decidió compartir con todos sus seguidores una fotografía en la que aparecía junto a su pareja, Pepe Nufrío, conocido en el mundo del espectáculo, pues también es cantante, y de la actuación.

Su pasión por el teatro

Como actor, Nufrío se ha desarrollado en teatro, donde se ha puesto en la piel de personajes muy famosos en obras como Jesucristo Superstar, Donde mueren las palabras o Into the Woods.

Asimismo, su proyecto más reciente es Godspell, un musical dirigido por Antonio Banderas y Emilio Aragón en el que se narra el Evangelio según San Mateo, aunque con una ambientación bastante diferente y muy hippie.

Precisamente, fue el regreso de la obra a España y la participación de Pepe por lo que este conoció a Angy durante la preparación. Desde entonces, la pareja vive una bonita historia de amor.

Una nueva historia de amor para Angy

Tanto el actor como la cantante no han dudado en mostrar su amor y, a través de sus perfiles en redes sociales, han compartido múltiples publicaciones juntos en las que demuestran al mundo lo unidos que están.

Asimismo, cabe destacar que la relación entre Angy Fernández y Pepe Nufrío comenzó después de que esta terminase su amor con Jaime García después de siete años juntos. Así lo anunció públicamente la actriz y cantante a través de sus redes sociales, donde expresó: "¿Cuánto tiempo dura el duelo de una ruptura amorosa? Voy a buscar en Google algo que no me va a aclarar nada, pero lo busco igual. Se pasa bastante mal, como ya sabréis. Solo espero que no me dure 2 putos años".