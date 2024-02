Bancos, farmacias o iglesias de Madrid ayudarán a detectar la soledad no deseada

La lucha contra la soledad no deseada es una de las realidades sociales que más preocupan al Ayuntamiento de Madrid. En esta línea, el Consistorio aprobará en el primer semestre del año la nueva 'Estrategia municipal para combatir la soledad no deseada en personas mayores', donde se formalizarán acuerdos con el Colegio de Administradores de Fincas y con la Asociación Española de Banca, además de actualizar los ya existentes con el Colegio de Farmacéuticos y con Cáritas. El objetivo de este proyecto es generar un mecanismo de cooperación para la captación de potenciales casos de soledad no deseada gracias a su regular contacto con las personas mayores y sus cuidadores.

En espacios como bancos, parroquias, farmacias o en la comunidad de vecinos recibirán dípticos con información de los recursos municipales en los que se fomentan las relaciones interpersonales y el envejecimiento activo. Algunos de los programas que ya están en marcha son el de acompañamiento con voluntarios, el de atención psicológica, la Teleasistencia Avanzada, el Servicio de Ayuda a Domicilio, los 91 Centros de Mayores o los 66 Centros de Día. Además, los cuatro firmantes adquirirán el compromiso compartido con el Ayuntamiento de promover la sensibilización de la ciudadanía acerca de este tema.

El anuncio ha tenido lugar este lunes por parte de la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la inauguración de la 'I Jornada Municipal para combatir la soledad no deseada en personas mayores', organizada por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad que dirige José Fernández, y a la que también ha asistido la concejala del distrito de Arganzuela, Lola Navarro.

Fernández ha avanzado en el foro los cuatro ejes en torno a los que se estructurará la Estrategia: longevidad saludable, prevención y sensibilización, detección e intervención y nuevas tecnologías. Con este plan se busca "fomentar una mayor independencia, autonomía, participación y dignidad de las personas mayores", mediante el impulso de sus habilidades individuales para contribuir a mejorar sus relaciones, "al tiempo que se dota a la ciudadanía de los instrumentos cognitivos necesarios para que puedan reconocer cuándo se inicia o se está ante un problema de soledad no deseada".

Políticas públicas contra la soledad desde 2021

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Madrid fortalece sus políticas públicas contra la soledad no deseada tras la aprobación, en 2021, de un plan impulsado por Madrid Salud junto al área social que se dotó con 2,5 millones de euros y se orientó a la prevención. Asimismo, los contratos de Teleasistencia Avanzada, que alcanzan a 140.000 personas, incorporaron por primera vez en 2023 un programa específico para la prevención de la soledad no querida.

La vicealcaldesa ha destacado que el Consistorio seguirá articulando "todo un proyecto de ciudad" contra la soledad no deseada y reforzando así las políticas municipales contra esta problemática social que ya se iniciaron en el pasado mandato, cuando esta lucha se convirtió en "una prioridad política, por primera vez, en la historia del Ayuntamiento de Madrid". Esta lucha se llevó a cabo gracias a la aprobación y puesta en marcha del Proyecto Estratégico de Prevención de la Soledad no Deseada por parte del Área de Seguridad y Emergencias, a través de Madrid Salud, y del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

"Podemos sentir una legítima satisfacción por las políticas contra la soledad no deseada que estamos impulsando, que han llegado a más de 60.000 personas y que incluso han sido reconocidas con premios y distinciones", ha subrayado Sanz, sin evitar "pasar por alto el motivo por el que las estamos llevando a cabo: algo está sucediendo con los vínculos sociales en las sociedades desarrolladas para que este problema social y de salud pública cada vez sea más frecuente". "La parte positiva es que hoy somos más sensibles a esta realidad" y "políticas con las que estamos impulsando desde el Ayuntamiento son un buen comienzo para lograr que Madrid siga siendo el lugar de encuentro que siempre ha sido", ha añadido.