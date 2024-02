Así es Vittoria de Saboya, la 'princesa influencer' que nunca reinará

El pasado fin de semana fallecía en Ginebra y a los 86 años Víctor Manuel de Saboya, el hijo del último rey de Italia, Humberto II, quien fuera conocido como Re di Maggio (Rey de mayo) porque dejó el trono tan solo un mes después de acceder a él tras la abdicación de su padre. Italia había decidido en un plebiscito convertirse en una república y él tuvo que partir al exilio con su esposa, la princesa María José de Bélgica, y sus cuatro hijos.

Entre ellos se encontraba Víctor Manuel, quien aunque no era el primogénito —ese honor lo tenía María Pía— sí era considerado el heredero, dado que solo los hombres podían reinar en el país transalpino. Fue él mismo quien cambió dicha regla, aunque no afectaba directamente a su descendencia, dado que solo tuvo un hijo, Manuel Filiberto, nacido y criado toda su vida en Suiza debido primero al exilio de su familia y luego a la ley que prohibía el ingreso de cualquier descendiente varón de Humberto II a territorio italiano.

A pesar de que dicha prohibición fue derogada a finales del año 2002, Manuel Filiberto nunca ha tenido verdadera intención de luchar por el regreso de la monarquía, sino intentando congraciar a los italianos con su figura y su familia después de tantas polémicas que protagonizó su padre, incluido el juicio por asesinato. Con un curioso sobrenombre, el príncipe showman, Manuel Filiberto ha hecho anuncios, participado como jurado en programas de la pequeña pantalla e incluso ganó una de las ediciones de la versión italiana de Bailando con las estrellas.

Además, su vida desde entonces ha estado más centrada en su matrimonio con la actriz francesa Clotilde Courau, en recuperarse de un cáncer de tabique nasal que le diagnosticaron en 2012 y, sobre todo, en la crinza de sus hijas: la mayor, Vittoria de Saboya, nacida a finales de dicimbre de 2003, y la pequeña, que en agosto de este año cumplirá la mayoría de edad, Luisa de Saboya.

En junio del año pasado, el príncipe italiano sorprendió explicando las razones por las que tenía pensado renunciar próximamente a sus derechos al trono en favor de su primogénita, añadiendo esta estaba "muy contenta" y que había estado "preparándose" para el papel desde que su abuelo anunciase el fin de aquella ley sálica en 2019. Es más, en una entrevista a The New York Times este último dijo que era "el mejor regalo que su abuelo podía darle" a su nieta.

Será Vittoria, por tanto, quien pronto ostente el título de heredera al trono de Italia, la "candidata ideal" según su padre, aunque difícilmente llegará a desempeñar el papel de reina algún día, dados todos los cambios que tendrían que producirse para que el país volviese a ser una monarquía: hoy por hoy, los sondeos aseguran que menos del 10% de la población estaría a favor de un cambio de sistema de gobierno.

Aparte de que hay que añadir el hecho de que existe un competidor, ya que la propia línea de sucesión dentro de la Casa de Saboya es disputada por el príncipe Aimón de Saboya-Aosta. Aun así, la idea de Vittoria por ahora es la de seguir acumulando fans, puesto que tiene casi 100.000 fieles... en Instagram.

Y es que Vittoria de Saboya, a sus 20 años recién cumplidos, es una "princesa influencer", como ha sido bautizada por la prensa —aunque también la han llamado "princesa rock and roll"—, además de estar comenzando en el mundo de la moda. No por nada el pasado enero hacía su puesta de largo en la Paris Fashion Week de la mano de su madre. Lo hacía con un conjunto de la firma Dior que no pasó en absoluto desapercibido para la prensa del corazón.

No es en absoluto casual que eligiese una marca francesa y la Semana de la Moda de la capital gala para tan especial fecha: es París la ciudad en la que reside desde hace un tiempo, donde ejerce de modelo para una agencia y donde estudia la carrera de Ciencias Políticas e Historia del Arte en la universidad.

Aunque los medios hablan de un carácter "rebelde", quizá porque fue vista participando en las manifestaciones estudiantiles por las calles de París, no se muestra así en sus publicaciones, donde casi todo el contenido que suele publicar versa sobre sus sesiones fotográficas, sus visitas a museos y exposiciones, sus looks y sus salidas de fiesta con sus amistades, que suele ser en locales de lujo. No se le conoce pareja alguna por ahora.

Cuando su padre dio a conocer su idea de abdicar, explicó poco después en el periódico Daily Mail que el revuelo causado hizo que su hija lle llamase y le preguntase si no se estaría "precipitando".

Aun así él la tranquilizó y le dio a conocer sus razones, que más tarde expuso también en una conversación con el Daily Telegraph: que así esperaba demostrar lo abierta y progresista que es su familia y que era hora de dar un paso atrás para que las nuevas generaciones pongan en práctica sus ideas más modernas y novedosas. Quién sabe si funcionará con la "princesa influencer" Vittoria de Saboya.