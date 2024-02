El Ayuntamiento elimina la recogida neumática de residuos en Pino Montano y San Diego ante las quejas de vecinos y comercios

El Ayuntamiento pone fin a la recogida neumática de residuos en la zona norte de la ciudad, en los barrios de Pino Montano y San Diego, tras haberlo eliminado en 2020 en el centro donde también se había implantado. Cuando este moderno sistema de recogida de basura con contenedores más pequeños y unidos a través de un sistema soterrado de tuberías se implantó en a comienzos del siglo XXI en Sevilla parecía que iba a ser la panacea en la mejora de la limpieza, pero nada más lejos de la realidad.

Las quejas de los vecinos y comercios por los malos olores, unido a los atascos de basura en la instalación y al elevado coste de mantenimiento, han obligado al Consistorio a suspender definitivamente este servicio para sustituirlo por el que ya funciona en el resto de la ciudad. En concreto se instalarán 750 nuevos contenedores de los diferentes tipos de residuos con una inversión de 1,5 millones de euros y se ubicarán a una distancia similar al de otras zonas de la capital.

De esta manera, los costes de instalación, explotación y mantenimiento del servicio pasarán de los más de 2,7 millones de euros anuales a 850.000 euros. Solo las averías y reparaciones, desde el año 2010 hasta la actualidad, han supuesto un coste cercano a los 8 millones de euros, concretamente en contratos externos de mantenimiento, han informado fuentes municipales.

Este sistema, implantado en 2001, contaba con más de 830 buzones en la vía pública, divididos en fracción resto y envases ligeros, y 24.000 metros de tubería subterránea y por las que circulan la basura, mediante flujos de aire, hasta las tres centrales de recogida.

Además, el tamaño de los buzones y las tuberías de transporte, limitan "sustancialmente" el tamaño de los residuos a depositar, extremo ante el cual el servicio de limpieza viaria de Lipasam recoge a diario una cantidad aproximada de 5.000 kg. de residuos del suelo, lo que supone más de 1.800.000 Kg. al año.

Los vecinos suspenden la recogida neumática

Para conocer la valoración del sistema, el Ayuntamiento ha realizado un estudio entre los vecinos que han suspendido el sistema con una puntuación de 4,8, alegando fallos del modelo, escasa fiabilidad y falta de capacidad de los buzones de vertido, dando lugar a casi 1.000 reclamaciones desde enero de 2022 hasta la fecha a través de diferentes canales de comunicación ciudadana.

Según la última encuesta presencial, realizada a finales del pasado mes de noviembre en la zona, a 600 personas de la zona de influencia, los ciudadanos suspenden con un 4,84 el sistema de recogida neumática. En esta los vecinos suspendieron el sistema con un 4,35; el 64,07% afirmaba encontrárselo averiado frecuentemente, siendo esta cifra cercana al 70% solo en el barrio de Pino Montano.

Así mismo, el 56,49% señalaba encontrar el sistema fuera de servicio más de dos veces por semana e incluso un 25% de los vecinos de Pino Montano aseguraba encontrárselo fuera de servicio a diario. Del total de encuestados, casi un 40% consideró que los buzones no tienen capacidad para sus residuos y casi el 35% opinaba que el sistema de recogida neumática no es fiable, de hecho, el 8,34% optaría por eliminarlo y solo el 0,61% no encuentra ningún problema con el sistema. Además, otros motivos de queja son suciedad o residuos juntos a los buzones y olores emitidos por las centrales.

En cualquier caso, y dado que el ciudadano es ajeno a estas distintas circunstancias, su percepción es que el buzón no está operativo. El sistema había provocado el "malestar y descontento de los más de 45.000 vecinos de la zona", ha indicado la delegada de limpieza, Evelia Rincón, tras señalar que a partir de ahora se iniciará un proceso de reuniones y consulta a asociaciones, vecinos y comerciantes, para informarles de la implantación del nuevo modelo de recogida de residuos y su ubicación.

Se mantendrá 117 buzones en el interior de viviendas

Tan solo se mantendrá la recogida neumática en las viviendas de Pino II, donde hay instalados un total de 177 buzones, más nuevos que los existentes en la vía pública, con un menor número de incidencias por averías y cuya instalación repercutió en el precio de las viviendas. Además, la central neumática de la zona seguirá activa parcialmente para garantizar el servicio y su correcto funcionamiento.