Muere a los 50 años el presentador británico Jonnie Irwin tras cuatro años de lucha contra un cáncer terminal

El presentador de televisión británico Jonnie Irwin falleció este fin de semana a los 50 años a causa de un cáncer terminal que padecía desde 2020, cuyo diagnóstico dio a conocer en noviembre de 2022 en una entrevista en la revista Hello!.

Ha sido su mujer, Jess Lauren, la que ha comunicado en sus redes sociales la noticia de la muerte de la cara visible del programa A place in the Sun, con quien tiene tres hijos pequeños. "Buenas noches a mi persona favorita. Gracias por todo. Siempre te querré. Ha llegado el día más difícil, un día que recé para que no llegara. Con toda la tristeza del mundo confirmo que Jonnie falleció hoy", empieza diciendo Lauren en una publicación compartida en Instagram 2 de febrero.

"Su cerebro mágico que continuó luchando hasta el final ahora se ha dormido. Él me ha dado más de lo que jamás hubiera deseado: ocho años locos de amor y aventuras y tres niños increíbles. Continuaré haciéndote sentir orgulloso, pero solo con tu amor todavía encontrándome y guiándome por el resto de mi vida. Los chicos y yo todavía te necesitamos. Jonnie, no merecías nada de esto", escribe Lauren.

"No sé cuánto tiempo me queda"

Cuando en noviembre de 2022 Irwin anunció que padecía un cáncer de pulmón que se había extendido a su cerebro, el presentador de televisión fue claro: "No sé cuánto tiempo me queda", dijo. "Trato de mantenerme positivo y mi actitud es que estoy viviendo con cáncer, no muriendo de él. Establezco pequeños marcadores, cosas para las que quiero estar. Me acostumbré a decir: 'No planifiques con anticipación porque podría no estar lo suficientemente bien'", continuó.

Sus últimos años, tal y como declaró en aquella entrevista concedida a Hello!, los ha empleado en disfrutar lo máximo posible de su familia: de su mujer, Jess Lauren; y de sus tres hijos: Rex, de cinco años, y los gemelos Rafa y Cormac, de dos. "Quiero crear recuerdos y capturar estos momentos con mi familia porque la realidad es que mis hijos van a crecer sin conocer a su padre y eso me rompe el corazón", dijo con pesadumbre entonces.