La Fiscalía rechaza que el juez García Castellón investigue como terrorismo los chats de Sortu sobre ETA

La Fiscalía se ha opuesto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional (AN), Manuel García Castellón, de reabrir la causa abierta a presos de ETA y miembros de Sortu y Sare por delitos de humillación a las víctimas por los 95 homenajes a reclusos de la banda terrorista entre 2016 y 2019.

"No es delito ser vasco. No es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca", ha indicado el Ministerio Público, que no ve indicio que pueda constituir ningún tipo de delito en los chats de los dos grupos mencionados.

En el recurso de apelación interpuesto en la Sala de lo Penal de la AN, el fiscal Carlos García Berro considera que estos enaltecimientos en ningún momento suponen "la criminalización de opiniones discrepantes", sino que persigue "combatir la actuación dirigida a la promoción pública" de los terroristas, detallan, según recoge La Razón.

El pasado miércoles, el mencionado juez reabrió la causa y se dirigió a la compañía Telegram, a través de la unidad policial investigadora, para que informen sobre la titularidad de los mencionados canales para que se identifiquen a los administradores de los mismos.

El pasado 27 de octubre, el magistrado decidió no prorrogar esta causa, pero Dignidad y Justicia lo recurrió. Ahora, con la oposición de la Fiscalía, el juez ha acogido sus alegaciones y ha revocado esa decisión al considerar necesarias las nuevas diligencias de investigación propuestas "a fin de esclarecer los hechos instruidos y determinar los sujetos que han participado en los mismos".