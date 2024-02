Candelaria Testa: "La Comunidad de Madrid va a mirar al sur y Alcorcón es la puerta"

Candelaria Testa (Madrid, 1982) está convencida de que Alcorcón, la ciudad de la que es alcaldesa desde junio de 2023, vive un momento crucial en su historia: está creciendo y quiere jugar una papel clave en la Comunidad. En una entrevista con 20minutos­­, Testa repasa los retos presentes y futuros.

Los primeros pisos del Plan Vive se entregan en breve en Alcorcón. ¿No alivian el problema?Los precios de alquiler que ofrecen se asemejan mucho al mercado libre y no puede ser: es una vivienda de promoción pública en suelo que cedió el Ayuntamiento a la Comunidad y eso se tiene que notar.

El Ejecutivo asegura que las rentas son un 40% inferiores al mercado libre. ¿No es así?En Alcorcón no se cumple esa premisa y se lo he comentado personalmente a la presidenta. El Plan Vive ahora mismo está ofreciendo viviendas de tres habitaciones prácticamente por 1.000 euros al mes.

El desarrollo de la Operación Campamento también puede acabar influyendo a su ciudad. ¿Trabajarán junto a la capital?Nos ofrecemos a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid para favorecer a ciudades que se están interconectando. A mí a veces me da mucha envidia Barcelona, cuando se habla del área metropolitana, donde tienen muchos servicios comunes. En Madrid nos falta eso.

En el ámbito sanitario, ¿qué urgencias tiene Alcorcón?Lo que pasa en Alcorcón es grave. Tenemos a 46.500 personas sin adscripción a un médico en concreto y 9.700 son niños que no tienen adscrito un pediatra. Hay barrios, como el Ensanche Sur, con una población prácticamente de 18.000 personas y no tienen centro de salud, a pesar de que el Ayuntamiento cedió una parcela. En otros barrios el problema que tenemos es que se abren centros pero no se les dota de personal.