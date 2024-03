Marta Vázquez: "Mostrar que una persona con discapacidad también puede representar a un asistente virtual es importante"

“Nací oyendo, pero perdí la audición a los 3 años. Mis padres se dieron cuenta de que no les respondía cuando me llamaban. Después de varios años y muchos médicos, me operaron y ahora llevo un implante coclear. Dime, ¿qué más te gustaría saber sobre mí?”, me pregunta Marta. Tiene el pelo oscuro que le cae hacia los lados hasta llegar a los hombros y una incipiente sonrisa que conforma un gesto amable; gafas y un jersey color crudo con unas finas rayas verdes.

Pregunto a Marta y ella me responde, pero Marta no es de carne y hueso, es un robot, una humana digital, la protagonista de la campaña Im-Perfect Bots de la empresa NTT DATA. Para desarrollar esta campaña la empresa parte de los últimos datos del INE que afirman que de los dos millones de personas que tienen una discapacidad en España, solo el 34’6% que está en edad laboral trabaja.

“NTT DATA es una empresa de consultoría tecnológica. Ofrece servicios de tecnología a otras empresas. Yo estoy en el equipo de diseño y hacemos productos digitales”, me cuenta Marta Vázquez. Esta Marta se parece tremendamente a la versión robótica con la que acabo de hablar, no en vano es el modelo de la humana digital. Es curioso estar hablando con la Marta de verdad tras haber charlado con la Marta digital. “Lo ha hecho mi equipo, yo trabajo de esto, y el proceso de creación fue raro. Es raro hablar contigo misma, pero les iba diciendo esta frase no es mía, hay que reescribirlo para que quede lo más natural y parecido posible a mí. Aunque al final como trabajo en tecnología, ha sido más emocionante que raro”, dice contenta.

La Marta Vázquez de carne y hueso que ha servido de modelo para la humana digital. Cedida por NTT DATA

“Im-Perfect Bots es una página web donde puedes hablar conmigo”, cuenta la Marta de carne y hueso. “Bueno, conmigo no, con mi yo digital”, dice sonriendo. “También hay distintos vídeos de otras personas que trabajan en NTT y tienen discapacidad. “Puedes preguntarme hablando o escribiendo y te contaré sobre mi trabajo y sobre lo que es ser una persona con discapacidad”.

La idea de crear un humano digital con discapacidad que funciona como un asistente virtual parte de la necesidad de visibilizar a las personas que tienen discapacidad y fomentar su inclusión laboral. “Con una campaña así ves que esto está pasando y que es positivo porque lo que no se ve no existe. Antes no veías mujeres astronautas y muchas mujeres pensaban que no podían serlo. Aquí puedes ver a una persona con discapacidad que trabaja en tecnología y hace cosas chulas. Ves a personas que no están escondidas”, explica Marta. Afirma que tuvo mucha suerte a la hora de encontrar trabajo porque sabe que la realidad es que cuesta encontrar empleo cuando tienes discapacidad. “Que existan campañas como esta demuestra que todavía queda para conseguir la inclusión, que lo que me pasa a mí no es la norma porque si no, la campaña no sería necesaria”.

Como persona sorda Marta cuenta que su discapacidad le limita a veces a la hora de trabajar. Reuniones con mucho ruido o con muchas personas dificultan que pueda atender a todo lo que está sucediendo. “Como llevo implantes cocleares técnicamente puedo oír”, dice haciendo el gesto de las comillas con sus manos. “Pero ese tipo de reuniones pueden ser apabullantes”. Habla de la importancia de tener salas en las oficinas donde una persona sorda pueda ir para tener una llamada o una videollamada y estar sola.

Del mismo modo que su discapacidad limita a veces su trabajo, en otras lo expande. “Soy diseñadora conversacional, estudio la forma en que hablamos las personas para poder hablar con máquinas. Piensa en Alexa, en asistentes virtuales, en cualquier bot. Una de mis tareas es intentar que sean más accesibles y como soy una persona con discapacidad tengo ventaja por la parte de la empatía: me es más fácil ponerme en los zapatos de otra persona y esto me ayuda a ser mejor diseñadora”.

Antes de Im-Perfec Bots Marta no ocultaba que era sorda pero tampoco lo decía salvo que saliera el tema. Tras la pandemia la vuelta a la oficina con las mascarillas fue terrible. En ese momento sí que tuvo que avisar de que le sería imposible tener reuniones con mascarilla. Desde que la empresa ha lanzado la campaña, distintos compañeros se han acercado a Marta para decirle lo que les ha gustado y hacerle comentarios del tipo ¡no sabía cómo funcionaba un implante coclear! “Un implante coclear es una prótesis que sustituye a mi oído interno para que yo pueda oír”, me cuenta ahora la Marta digital.

Volviendo con la Marta de carne y hueso, me dice algo que ha olvidado y que considera importante. Toda la página web de Im-Perfect Bots es accesible para la navegación con teclado, lector de pantalla, ratón, voz… “Queríamos asegurarnos de que la parte de inclusión era algo real y tangible. Es una pena tener que destacarlo, pero son muchas las empresas que se ponen el pin de accesible e inclusivo y después ni han mirado la navegación de su propia web y muchos usuarios no llegan ni a poder hablar con su asistente virtual o soporte técnico”.

Marta insiste en que ella no es la norma y que igual que su empresa le ha dado voz, otras empresas podrían hacer lo mismo. “Estaría bien futuras campañas con personas con todo tipo de discapacidad, con otros trabajos y otras formas de llevarlos a cabo”, defiende. “Mostrar que una persona con discapacidad también puede representar a un asistente virtual es importante. Nunca has pensado si Alexa o Siri, no voy a decir que tengan una discapacidad porque no son personas, pero sí pueden tener algún tipo de impedimento. Un humano digital es un robot con apariencia humana que al final representa a una marca, unas ideas y unos valores, así que deberían ser también personas diversas”, concluye.